Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

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Grazie ai social network è possibile assistere a eventi insoliti e, fin troppo spesso, completamente assurdi. Anche un breve video pubblicato da un utente, per raccontare un episodio curioso che accade nella vita di tutti i giorni, può diventare un evento virale, conquistando l’attenzione di milioni di utenti, grazie anche a tante condivisioni.

Un nuovo caso di questo tipo si sta affermando online in queste ore. Un utente, infatti, ha pubblicato un video curioso che sta raccogliendo like e report da tutto il mondo. I protagonisti di questo video sono un carro funebre, che trasporta una bara, e uno dei tanti punti vendita della popolare catena di fast food McDonald’s. Ecco cosa è successo.

Un video insolito

Il nuovo evento virale del giorno è stato catturato dal video che trovate riportato qui di sotto. Un utente di Instagram ha pubblicato un breve video di un carro funebre, con al suo interno una bara. Il veicolo effettua un’inaspettata svolta a destra, per imboccare il percorso che lo porterà in un drive-thru di un McDonald’s dove, probabilmente, il conducente si prenderà una breve pausa (nonostante la bara sia ancora a bordo) per ordinare e ritirare il pranzo, sfruttando il servizio rapido della nota catena di fast food, presente praticamente in tutto il mondo.

Il video in questione sembra essere stato girato in Australia, anche se non è chiara l’esatta location e non è nota l’identità del conducente del carro funebre che, inaspettatamente, ha deciso di fare una sosta al McDonald’s. Il video, nel frattempo, è diventato virale e sta raccogliendo decine e decine di like oltre a tanti commenti e tante condivisioni. Si tratta, infatti, di una soluzione decisamente assurda e fuori di testa che non può non avere successo sui social. L’algoritmo di Instagram sta facendo il suo lavoro e sta proponendo il video a un numero sempre maggiore di utenti.

Una sosta breve?

Il video mostra una situazione molto particolare. Non sappiamo quali siano le normative locali (anche perché non è chiaro in quale territorio o Stato dell’Australia il video sia stato girato), ma una scena del genere in Italia non potrebbe avvenire. Un carro funebre, con un feretro e, quindi, una bara con la salma a bordo, non può effettuare soste se non per causa di forza maggiore o per motivi rituali.

La regolamentazione del trasporto è legata al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Queste regole impongono la continuità del tragitto e mirano a garantire l’igiene pubblica, il decoro e l’ordine. Una situazione come quella mostrata nel video, quindi, non dovrebbe essere possibile in Italia, anche considerando la presenza di sanzioni amministrative in caso di violazione del percorso predefinito e, soprattutto, in caso di soste non certo di forza maggiore come quella a un McDonald’s.