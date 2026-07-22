La McLaren F1 GTR appartenuta a Nick Mason dei Pink Floyd sarà venduta all'asta il prossimo mese di agosto e la sua valutazione è già da record

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RM Sotheby's La vendita all'asta è programmata per il 15 agosto 2026

Il prossimo 15 agosto 2026 è prevista la vendita all’asta di una supercar davvero esclusiva che viene proposta dalla casa d’aste RM Sotheby’s, vero e proprio punto di riferimento del settore. Si tratta della McLaren F1 GTR, modello che risale al 1996. La vettura, oltre ad avere caratteristiche uniche, può contare anche su un proprietario d’eccezione. Dopo la produzione, infatti, la supercar rimase di proprietà della McLaren fino al 1999, quando poi venne acquistata da Nick Mason dei Pink Floyd. La valutazione stimata è da record. Ecco tutti i dettagli in merito.

Una McLaren da collezione

Per ammirare la McLaren F1 GTR, ormai ribattezzata come la McLaren dei Pink Floyd, potete fare riferimento al carosello di immagini pubblicato da RM Sotheby’s sul suo account ufficiale di Instagram. Si tratta di un’opportunità per scoprire tutti i segreti della vettura e “studiare” il modello da ogni angolazione.

Una supercar esclusiva

La McLaren F1 GTR dei Pink Floyd è stata realizzata con un design davvero unico, chiaramente ispirato alla pop art degli anni ’90. La livrea di fabbrica, con numero di telaio 10R, presenta tonalità gialle e scarlatte che rendono la vettura facilmente riconoscibile. La hypercar è uno dei soli due prototipi McLaren F1 GTR Short-Tail, insieme al telaio 01R vincitore della 24 Ore di Le Mans del 1995, ed è stata guidata durante i test alla 24 Ore di Le Mans del 1996. Successivamente, è stata convertita per l’uso su strada, direttamente dall’azienda.

La GTR viene considerata anche come la fine di un’era. Si tratta, infatti, dell’ultima auto da corsa vincitrice a Le Mans sviluppata direttamente da un’hypercar GT. L’esemplare in questione è stato modificato, dopo l’immatricolazione avvenuta nel 1999, da Paul Lanzante e dalla sua azienda, la Lanzante Limited.

La vettura è stata restaurata dalla stessa azienda nel 2009, dopo che un giornalista, durante un test, aveva perso il controllo, finendo in un campo di grano. Nel corso della sua carriera, la McLaren è stata esposta al 73° Goodwood Members’ Meeting nel 2012 e, nello stesso anno, ha partecipato al 20th Anniversary Tour di 750 chilometri organizzato dal 106 Drivers Club.

Dopo le partecipazioni ad altri eventi, Lanzante ha effettuato un nuovo restauro che ha portato l’auto al Festival of Speed di Goodwood del 2022, evento che rappresenta anche l’apparizione in pubblico più recente di questa McLaren, ora alla ricerca di un nuovo proprietario.

Una valutazione da record

La vendita all’asta da parte di RM Sotheby’s è programmata per sabato 15 agosto 2026 come parte dell’evento che si terrà a margine della Monterey Car Week 2026. Come sempre, la casa d’aste metterà a disposizione di appassionati e collezionisti (senza particolari problemi di budget di spesa) la possibilità di acquistare modelli ricchi di fascino che hanno fatto la storia del mondo delle quattro ruote.

Per mettere le mani sulla McLaren F1 GTR, però, sarà necessario mettere in conto una spesa davvero importante. La valutazione stimata dell’esemplare è fissata in 35 milioni di dollari ma,considerando l’esclusività del progetto, è facile ipotizzare che il valore definitivo della vettura, dopo la vendita all’asta, possa salire in modo significativo. Ne sapremo di più tra poche settimane.