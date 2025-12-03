Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa McLaren McLaren Senna alle prese con l'alluvione di Malta

Un temporale eccezionale ha trasformato le strade di Malta in un vero e proprio fiume urbano, ma nonostante la pioggia battente e le strade allagate, un esemplare unico di McLaren Senna ha sfidato le acque con una presenza che ha catturato immediatamente l’attenzione di appassionati e passanti. Non capita tutti i giorni di vedere un’auto di questo calibro muoversi tra pozzanghere e flussi d’acqua sul manto stradale: la Senna, nata per la pista e per la massima performance, ha dimostrato di aver coraggio. Al pari del suo ardito, e forse incosciente, guidatore.

Di che vettura si tratta

La McLaren Senna è una vettura estrema, prodotta in appena 500 esemplari in tutto il mondo, e progettata con un unico scopo: prestazioni da pista senza compromessi. Con un peso di circa 1.198 kg a secco, motore V8 biturbo da 4 litri che sprigiona 800 cavalli, cambio sequenziale a sette rapporti e trazione posteriore, la Senna è un concentrato di ingegneria pura. L’assetto rigidissimo, l’altezza da terra ridotta all’osso e l’aerodinamica studiata con ampie prese d’aria e il diffusore posteriore iconico rendono ogni curva un test di precisione assoluta, non certo un invito a passeggiare tra le strade cittadine allagate.

Eppure, quella livrea rossa e bianca — un omaggio alla tradizione McLaren in Formula 1 — ha catturato l’occhio di chi ha avuto la fortuna di assistere alla scena. Le tinte, visibili anche sotto la pioggia battente, sembrano sfidare l’oscurità e l’acqua che invade la strada, rendendo la Senna non solo un concentrato di potenza, ma anche uno spettacolo di pura estetica. L’auto scivola sul manto bagnato, con il video che dimostra il livello di espansione raggiunto dall’acqua, quasi al pari dell’abitacolo senza però creare danni, segno della cura estrema con cui ogni componente è realizzato.

Una scena surreale

La scena appare quasi surreale: un’auto concepita per il circuito, con un assetto pensato per curve veloci, carico aerodinamico elevatissimo e sospensioni rigidissime, che affronta strade cittadine allagate senza perdere un grammo della propria imponenza. Questa non è certo una vettura pensata per guadare un fiume: la Senna (che non è il fiume parigino, ma un tributo al grande Ayrton) non ha l’altezza da terra di un SUV, eppure la precisione di guida e il controllo elettronico hanno permesso di attraversare le vie di Malta con una qualità che ha dell’incredibile.

Questa apparizione mette in evidenza due aspetti chiave della McLaren Senna: la sua capacità di coniugare ingegneria estrema con un’affidabilità inattesa. Guardando il video, si percepisce il rischio: un mezzo concepito per accelerazioni record e frenate chirurgiche che si confronta con uno scenario inverosimile. Dunque, osservare una McLaren Senna navigare le vie di Malta allagate resta un’immagine memorabile. È l’incontro tra la perfezione tecnica di una vettura da record e l’imprevedibilità che la vita può servire a chiunque. Una macchina pensata per sfidare il cronometro, che qui si confronta con pioggia e allagamenti, regalando uno spettacolo che difficilmente si dimentica.