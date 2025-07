123RF Le svolte a sinistra agli incroci causano tanti incidenti stradali

Gli incidenti stradali riguardano, in molti casi, delle collisioni tra veicoli che avvengono in città, spesso a causa del normale traffico. Può bastare una piccola disattenzione o una manovra errata, anche di poco, per causare un sinistro, con il rischio di danni ai veicoli e, soprattutto, alle persone. Guidare con prudenza, alle volte, può non bastare per evitare una collisione.

Una delle cause più frequenti degli incidenti stradali sono le svolte a sinistra in corrispondenza di un incrocio. Si tratta di un problema sempre più evidente. Intervenendo sulle svolte a sinistra, ad esempio limitandole con una modifica dei sensi di marcia, è possibile raggiungere l’obiettivo di ridurre gli incidenti stradali legati agli incroci.

In un articolo pubblicato dal magazine The Conversation viene esposto il punto di vista di Vikash Gayah, professore di ingegneria civile alla Penn State University e direttore a interim del Larson Transportation Institute, che evidenzia come le svolte a sinistra agli incroci causino incidenti, peggiorino il traffico e facciano consumare più carburante.

Le svolte a sinistra sono un pericolo?

In uno dei passaggi dell’articolo, Gayah fornisce alcuni numeri utili a evidenziare il “problema” delle svolte a sinistra. Secondo l’esponente della Penn State University, circa il 40% degli incidenti si verifica agli incroci. Nel 50% di questi sinistri si registrano feriti gravi e nel 20% almeno un decesso. Il 61% degli incidenti agli incroci (quindi il 28% di tutti gli incidenti) è legato a una svolta a sinistra. Il dato è particolarmente allarmante anche perché le svolte a sinistra sono, generalmente, poco diffuse agli incroci. Nonostante, sul totale degli incroci, le svolte a sinistra sono poche riescono comunque a causare più della metà dei sinistri. Il rispetto della segnaletica e l’utilizzo degli indicatori di direzione può non bastare.

Gayah sottolinea, inoltre, come negli Usa: “alcune città stanno implementando segnali che vietano la svolta a sinistra agli incroci dalle 7 alle 9, ovvero l’orario di punta del mattino, o dalle 4 alle 6, ovvero l’orario di punta del pomeriggio”. Questa scelta è legata al fatto che nelle ore in cui il traffico è ridotto, i rischi agli incroci si riducono sensibilmente. Nelle ore di punta, invece, la svolta a sinistra può rappresentare un problema enorme per la circolazione, con un rischio elevato di incidente.

Una delle soluzioni al problema della svolta a sinistra è rappresentato dal ricorso alle rotatorie (a tal proposito può essere utile un ripasso su come si guida nelle rotatorie) che, secondo il professore della Penn State University, possono rappresentare una soluzione solo parziale: “le rotatorie sono sicure perché non c’è più bisogno di attraversare il traffico in senso opposto. Tutti circolano nella stessa direzione. Si trova la direzione giusta e poi si esce. Ma limitare le svolte a sinistra, in generale, è più efficiente. Le rotatorie non sono altrettanto efficienti quando sono più trafficate. La rotatoria si riempie, il che può causare un ingorgo e nessun veicolo può muoversi. Gli incroci tradizionali sono meno soggetti a ingorghi“. Naturalmente, per affrontare in modo corretto gli incroci è necessario conoscere bene i segnali di precedenza.

Spostamenti più lunghi ma consumi inferiori

Gli studi effettuati da Gayah e dal suo team confermano che l’eliminazione delle svolte a sinistra (o comunque una sostanziale riduzione) può portare a un incremento delle distanze da percorrere ma, nello stesso tempo, una riduzione dei consumi (e, quindi, delle emissioni per i modelli con motore termico). Il motivo è semplice: le svolte a sinistra possono tradursi in fermate e ripartenze mentre con una circolazione più fluida ci sono meno stop obbligati e, quindi, l’efficienza aumenta.

In attesa di un intervento normativo, il ricercatore evidenzia come già diverse compagnie che si occupano di trasporti in città, al momento della definizione del percorso da seguire, cercano di evitare le svolte a sinistra, sia per motivi di sicurezza che per risparmiare tempo e consumare di meno.