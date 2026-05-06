Un’unità delle 275 Mercedes-AMG, nate nel segno della monoposto di F1 W07, è all’asta. Il prezzo è da capogiro

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Ufficio Stampa RM Sotheby's Vendita Mercedes-AMG-One

Chi sogna di possedere una hypercar ha una grande chance di portarsi a casa un modello molto esclusivo. Si tratta della Mercedes-AMG One. Il prototipo venne svelato al Salone di Francoforte 2017 da Lewis Hamilton e dall’allora boss della Mercedes-Benz Dieter Zetsche. La Casa di Stoccarda ha ricevuto subito il quadruplo degli ordini rispetto alla quantità di produzione prevista.

La versione definitiva è stata presentata al salone di Monaco agli inizi di settembre 2021, basandosi sulla Mercedes F1 W07 Hybrid di Formula 1 pilotata da Lewis Hamilton e Nico Rosberg, campione del mondo al termine di un duello intestino con il numero 44. Il cuore pulsante era un motore V6 di 90 gradi turbocompresso da 1,6 litri con distribuzione a cascata d’ingranaggi derivante dalla W07 Hybrid, affiancato da quattro motori elettrici, con opportune modifiche per una guida su strada.

Condizioni da vetrina

Per chiunque ami la massima categoria del Motorsport, la Mercedes-AMG One è il non plus ultra. Con un tempo di 6:35.183, la vettura tedesca ha stampato il primato tra i bolidi di serie omologati ad uso stradale più veloci sulla pista del Nürburgring. Il record è stato ulteriormente migliorato a ottobre 2024, completando un giro in 6:29.090. Uno dei 275 esemplari verrà venduto dalla nota Casa d’aste RM Sotheby’s e vanta una colorazione verde speciale che non passa inosservata.

L’auto ha percorso soli 185 km ed è stimata tra i 2,65 e i 3 milioni di euro. Il punto di forza è il sistema ibrido in grado di sviluppare una potenza complessiva di 1.063 CV. Il progetto ha richiesto anni di sviluppo per adattare un’unità pensata per l’utilizzo in pista a standard di emissioni per un uso quotidiano. Le performance sono stupefacenti: da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una top speed di 352 km/h. Oltre all’S-Duct, per migliorare l’andamento del flusso aria sotto l’auto ci sono anche nuovi deflettori laterali.

La presa d’aria, posta sopra il tetto dell’auto, è enorme e presenta un aspetto ovoidale. I deviatori di flusso a lato e al di sopra delle pance vantano, nella parte centrale e interna, dei componenti aerodinamici. Tutto ciò per migliorare la qualità del flusso in arrivo dapprima sulle pance, e poi nella parte posteriore dell’hypercar. L’auto in vendita è impreziosita da cerchi in magnesio con finitura nero opaco e pinze freno con finitura nero lucido, entrambi optional speciali. All’interno, spicca la pelle Nappa color Grigio Magma con cuciture a contrasto Digitalgrün, in abbinamento alla verniciatura.

Tecnologia da F1

A bordo non manca la possibilità di azionare il sistema DRS (Drag Reduction System) con appendici attive che perfezionano i flussi d’aria. Il sistema di trazione integrale e il cambio sequenziale a sette rapporti contribuiscono a completare una dotazione che è figlia del know-how vincente del team della Stella a tre punte nella precedente era ibrida. Le alternative? Aston Martin Valkyrie, la Ferrari F80 e la McLaren W1.

La verniciatura verde a “Sonderlackierung” Reingrün, una tinta su campione da 27.500 euro, è un pugno nell’occhio. La versione tradizionale, ispirata alla classica livrea argentata delle monoposto, è più accattivante. Il colore scelto per questo esemplare avrebbe avuto più senso su una Lamborghini. De gustibus, con soli 185 chilometri percorsi e un recente tagliando ufficiale effettuato nel febbraio 2026, costato 37,610 euro, diventerà l’oggetto del contendere di numerosi collezionisti. La dotazione comprende anche accessori dedicati, tra cui una custodia con strumenti di regolazione, auricolari wireless Sennheiser AMG ONE in edizione speciale e una garanzia estesa fino al 2028.