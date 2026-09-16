Ufficio Stampa Mercedes La Mercedes Classe G di Malaikah Raja sfoggia un'appariscente colorazione rosa

Una Mercedes Classe G tra le vie di Dubai rientra nell’ordinario, molto meno l’esemplare che Malaikah Raja si è vista regalare dal marito per la nascita della loro seconda figlia. L’influencer non vedeva l’ora di mostrare agli amici di tastiera tutti i doni ricevuti dopo il parto, ma chiaramente è la vettura a suscitare la maggiore curiosità: verniciata di rosa dalla testa ai piedi, ha tutta l’aria di una provocazione.

E lo è altrettanto il prezzo, che secondo quanto riportato online si aggirerebbe intorno ai 400.000 dollari, cifra da capogiro per una Classe G vestita in maniera tanto appariscente, quasi un invito a non nascondere le cose belle quando ti capitano. Raja sembra entusiasta all’idea di usarla durante le uscite insieme alla secondogenita e con lei i follower, che la tempestano di commenti sotto il post.

Una lista dei desideri fuori scala

Il fuoristrada rosa, peraltro, costituisce solo una parte dei festeggiamenti. Negli Stati Uniti regali del genere vengono chiamati push present, espressione usata per indicare il dono fatto alla madre dopo la nascita di un figlio, e il marito di Raja sembra aver preso l’usanza parecchio sul serio. Nel video l’influencer passa infatti in rassegna una serie di sorprese che farebbero impallidire parecchie liste dei desideri.

Si parte da una nuova casa dal valore dichiarato di 2 milioni di dollari, alla quale si sarebbero aggiunti lavori per un altro milione tra ristrutturazione e arredamento. La secondogenita ha ricevuto invece otto borse Dior, quantificate dalla madre in 100.000 dollari, oltre a gioielli in oro. Per Raja è arrivato un bracciale tennis da 200.000 dollari, giusto per evitare che la Mercedes rosa si sentisse troppo sola nella categoria delle spese fuori scala. E la lista prosegue con i trattamenti post parto riservati a madre e figlia, mentre per il guardaroba della bambina Raja ha indicato un budget mensile di 50.000 dollari. A leggere certe cifre, persino la Classe G rosa comincia quasi a perdere il ruolo di protagonista.

Una Classe G con una lunga storia alle spalle

Sotto quella vernice decisamente poco timida rimane uno dei modelli più longevi della Mercedes. La Classe G risale al 1979 e all’inizio aveva ben altre preoccupazioni rispetto ai post su Instagram: struttura robusta e capacità in fuoristrada rispondevano alle esigenze di un mezzo nato per cavarsela sui terreni difficili. Quasi mezzo secolo dopo la sagoma è rimasta immediatamente riconoscibile, sebbene il pubblico non sia lo stesso degli inizi.

Oggetto del desiderio comune, le numerose personalizzazioni viste negli anni hanno contribuito ad alimentarne la fama tra sportivi e celebrità, disposti a spendere somme importanti pur di averla. Dubai, sotto questo aspetto, rappresenta probabilmente uno degli habitat dove è più facile incontrarne una. Il passaggio da fuoristrada duro e puro a status symbol non ha cancellato le origini del modello, che continua a conservare forme squadrate e un’impostazione specifica. Nel caso della vettura regalata a Raja, però, il colore provvede a togliere qualsiasi dubbio su quale Classe G guardare nel parcheggio: palloncini e coriandoli da baby shower sono quasi da dilettanti al confronto.