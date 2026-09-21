Alla convention repubblicana in Texas una Mercedes color oro con firma e simboli dedicati a Trump si è trasformata nell’attrazione più discussa

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

ANSA Mercedes dorata e firma di Trump: il tributo che fa discutere

Tra bandiere, cappelli e gadget di ogni tipo, alla Convention Nazionale Repubblicana di metà mandato andata in scena a Dallas non poteva mancare un omaggio su quattro ruote. Parcheggiata lungo Victory Avenue, proprio davanti all’American Airlines Center che ha ospitato l’evento, una Mercedes dorata ha attirato gli sguardi di tutti i partecipanti, trasformandosi in uno dei simboli più fotografati e discussi dell’intera manifestazione.

Appariscente omaggio

La Convention, ribattezzata organizzata dal Comitato Nazionale Repubblicano il 9 e 10 settembre in vista delle elezioni di metà mandato di novembre, ha visto sfilare sul palco lo stesso Donald Trump insieme al vicepresidente JD Vance, tra dichiarazioni sui risultati raggiunti dall’amministrazione e le consuete promesse elettorali in vista del voto.

Ma fuori dalla sala, lungo i marciapiedi antistanti la struttura, l’attenzione dei presenti è stata catturata proprio dalla vettura color oro, resa immediatamente riconoscibile grazie alla sua verniciatura totale, applicata su ogni singola superficie della carrozzeria.

Il materiale disponibile non fornisce dettagli precisi su chi abbia realizzato l’operazione né sulle tempistiche con cui la trasformazione della vettura sia stata completata, ma il risultato finale ha comunque avuto l’effetto sperato: trasformarsi in uno dei punti di riferimento visivi più discussi tra il pubblico presente, complice anche l’atmosfera già di per sé sopra le righe che ha caratterizzato l’intero evento, tra bancarelle di gadget a tema e mercanzia di ogni genere dedicata al presidente.

Firma e poster sul cofano

Osservando più da vicino la Mercedes, i dettagli aggiunti raccontano bene quanto l’operazione fosse pensata per essere un tributo il più possibile personalizzato. Sul cofano campeggia infatti un sigillo che richiama quello presidenziale, con il volto di Trump al centro, accompagnato dalla sua firma e da ulteriori dettagli decorativi impreziositi con strass applicati lungo diverse parti della carrozzeria. Un’estetica che, secondo diverse testimonianze raccolte da alcuni giornalisti presenti alla convention, ricorderebbe da vicino le decorazioni dorate che lo stesso Trump ha fatto installare all’interno dello Studio Ovale, diventate ormai un tratto distintivo del suo stile personale anche in ambito istituzionale.

Accanto alla vettura, a completare l’allestimento scenografico, era presente anche una sagoma a grandezza naturale del presidente, pensata evidentemente per offrire ai partecipanti l’occasione di scattare una fotografia ricordo accanto a un’automobile capace di riassumere, in un colpo solo, l’estetica sfarzosa che ha caratterizzato buona parte della manifestazione texana. Non è passato inosservato, peraltro, un dettaglio ironico sottolineato da diversi osservatori internazionali: la scelta di una Mercedes, marchio automobilistico di origine tedesca, come veicolo simbolo di un evento dal forte richiamo identitario americano, un paradosso che sembra essere sfuggito ai sostenitori più accesi presenti sul posto.

Al di là della facile ironia, la Mercedes dorata di Dallas resta comunque una delle immagini più curiose emerse da una convention che, complice il concomitante anniversario dell’11 settembre e il sovrapporsi con altri appuntamenti mediatici della settimana, aveva già acceso più di qualche discussione ancora prima di cominciare. Un episodio che, in fondo, racconta bene quanto le automobili continuino a rappresentare, ben oltre il loro utilizzo pratico quotidiano, un potente strumento simbolico capace di attirare l’attenzione anche nei contesti più lontani dal mondo dei motori.