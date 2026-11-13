Ultima di 75 esemplari, ha percorso 53 km, ha un colore unico ed è appartenuta ai reali del Kuwait: ora va all’asta per oltre 6 milioni di dollari

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Mercedes SLR McLaren Stirling Moss, esemplare da oltre 6 milioni all’asta

L’ultima Mercedes SLR McLaren Stirling Moss costruita, con un colore che nessun’altra ha mai avuto e appartenuta alla famiglia reale del Kuwait con la quale ha percorso appena 53 chilometri. Il tutto con una valutazione che, secondo la casa d’aste, supera i sei milioni di dollari.

Il tutto per un’auto che rappresenterebbe il sogno di ogni appassionato, non solo per la sua storia e prezzo a sei zeri, ma per l’audacia con la quale è stata progettata.

La Mercedes SLR McLaren Stirling Moss

La Stirling Moss è l’interpretazione più irriverente della SLR McLaren, con il nome che rende omaggio al pilota britannico, che negli anni Cinquanta portò al successo le frecce d’argento della Casa di Stoccarda, e l’impostazione dell’auto richiama proprio quelle vetture da competizione.

Qui si è lavorato in sottrazione, senza tetto, parabrezza e cristalli laterali: davanti ai due unici posti restano soltanto piccoli deflettori. Un’idea che raramente appartiene al mondo delle vetture stradali (come la Ferrari Monza SP2) e che lascia guidatore e passeggero completamente esposti all’aria.

Sotto il lungo cofano lavora un V8 5.4 con compressore volumetrico, capace di sviluppare 650 CV e 820 Nm di coppia. I dati dichiarati parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi e di una velocità massima di 350 km/h. Numeri impressionanti, soprattutto se si pensa che a quelle velocità non c’è nulla a proteggere la faccia di chi guida.

L’ultima dei 75 esemplari

Ne sono state costruite soltanto 75, ma questa è davvero speciale. Prodotta nel dicembre 2009, è l’ultima della serie costruita su commissione della famiglia reale del Kuwait.

Secondo la documentazione d’asta, è l’unica verniciata in Fire Opal Red, una tonalità da non confondere con il Rosso Corsa scelto per un altro esemplare, appartenuto alla famiglia reale di Giordania. Una personalizzazione che continua all’interno, con pelle rossa abbinata a cuciture gialle, finiture in Alutex al posto del carbonio e pinze dei freni verniciate d’oro.

Ci sono poi sedili di dimensioni maggiorate per entrambi gli occupanti e un accessorio sorprendente su una sportiva tanto essenziale: un impianto audio. La casa d’aste precisa che solo questa vettura e quella dei reali giordani ne sono dotate, e ritiene che l’installazione risalga alla fabbrica.

La storia dell’auto passa inizialmente dalla Svizzera, dove è stata immatricolata il 16 marzo 2010 nel Canton Vaud. È rimasta alla famiglia reale del Kuwait fino al 2024, quando è stata acquistata dall’attuale proprietario. Con soli 53 chilometri sul contachilometri, è praticamente come nuova.

In asta da RM Sotheby’s

A mettere all’asta questo gioiello sarà RM Sotheby’s, nell’ambito dell’evento Sealed December, la formula in cui le offerte restano segrete fino alla chiusura.

Le offerte si potranno presentare dal 25 novembre al 2 dicembre, e la stima di partenza supera i sei milioni di dollari. Una cifra che racconta bene quanto, oggi, il mercato delle auto da collezione sia disposto a pagare per un esemplare con una storia unica e uno stato di conservazione da museo.

Per chi può permetterselo, sarà una di quelle occasioni che non capitano due volte. Per tutti gli altri resta il piacere di sognare, immaginando di sentire il rombo del V8 con il vento in faccia.