Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa MINI MINI Cooper D: campagna di viaggio eccezionale

Toccare un milione di chilometri è un risultato speciale per qualsiasi vettura, ma farlo con il motore originale e senza interventi straordinari ha reso una MINI Cooper D celebre nel mondo. L’affidabilità della compatta inglese di segmento B è stata comprovata da una prova impregnata di determinazione e amore per i lunghi spostamenti.

Per il proprietario, Peter Kirchoff, il traguardo raggiunto ha un sapore molto più ampio, mostrando lo straordinario legame creato con la sua MINI. In 12 anni a bordo della sua Cooper D Peter ha affrontato senza particolari patemi ben un milione di km. Un dato eccezionale ottenuto senza cambiare motore e registrando un consumo medio di 2,95 l/100 km. Il 20 giugno del 2026 il risultato è stato festeggiato presso lo stabilimento di Oxford dove la vettura è stata prodotta.

Compagna eccezionale

La MINI B, battezzata Nemo, ha attraversato ben 25 Paesi, e il proprietario nei suoi lunghi spostamenti ha annottato tutti i dettagli in quella che è diventata una missione chiamata Project One M. Sul suo profilo Facebook Kirchoff ha documentato km per km la sua esperienza di guida, condividendo i dati con la comunità con estrema precisione e trasparenza. Non solo il proprietario si è divertito a girare il mondo, ma ha trasformato la sua esperienza in un test scientifico utile a tutti gli amanti del marchio inglese.

Con la caratteristica livrea Volcanic Orange e le strisce bianche sul cofano, la versione diesel dell’iconica utilitaria inglese ha dimostrato una super efficienza. Con consumi estremamente contenuti e una meccanica rimasta sostanzialmente invariata, la MINI D ha completato il progetto senza affanni e ora non si fermerà. Il risultato del milione raggiunto rappresenta solo l’inizio di un percorso che dovrebbe concludersi con il traguardo del milione di miglia, cioè 1,6 milioni di km. A nostro avviso la conquista del One Million Miles Project risulterà più complessa, ma l’affidabilità dimostrata sin qui dal motore diesel B47 di BMW lascia ben sperare.

Cucita su misura

Kirchoff ha configurato l’auto personalmente e ha assicurato di non aver mai avuto dubbi sulla scelta di un altro brand. L’uomo è un grande appassionato di MINI e ha dichiarato:

“La mia MINI non mi ha mai lasciato a piedi: motore originale, nessun intervento importante, nessun incidente e un consumo incredibilmente basso di 2,56 litri per 100 chilometri. Qualità che gli altri automobilisti abituati alle lunghe percorrenze possono solo sognare”.

La sua passione per il marchio britannico si lega inevitabilmente a Oxford, il luogo di nascita della MINI moderna. La prima MINI della nuova era è uscita dalla linea di produzione nello stabilimento inglese il 26 aprile 2001. Markus Grüneisl, responsabile degli impianti di Oxford e Swindon, ha annunciato: