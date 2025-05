Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images Le auto e le moto più cercate di Mission Impossible

Dal 22 maggio è finalmente in sala il capitolo conclusivo di Mission: Impossible, una delle saghe d’azione più amate degli ultimi vent’anni. Ethan Hunt è tornato. Tom Cruise pure. E con loro, acrobazie folli, inseguimenti impossibili e scene che ti incollano alla poltrona. Da che MI è MI, ritroviamo loro: le auto (e le moto), assolute co-protagoniste. Parte della storia, spesso si prendono loro la scena.

Proprio per questo, Subito Motori, la sezione di Subito dedicata a chi cerca auto e moto con il cuore, è il posto giusto per recuperare quelle protagoniste a quattro (e due) ruote che hanno fatto la storia del cinema d’azione. Alcune sono dentro anche in questo ultimo film. Altre ci riportano ai capitoli precedenti. Tutte loro hanno, però, un filo comune: stile, carattere e voglia di correre.

La piccola che si mangia la scena

Nel primo capitolo di Dead Reckoning, c’è un momento spiazzante. Ethan Hunt dovrebbe fuggire con una supercar. Invece, spunta al volante di una Fiat 500 gialla anni ’60. Nessuno se l’aspetta, eppure è perfetta.

Fonte: Getty Images

Piccola, nervosa, agile: si infila tra i vicoli di Roma come se fosse nata lì (spoiler: lo è). Nella scena delle scalinate, quella 500 diventa un personaggio a pieno titolo. Su Subito Motori è al 2° posto tra le city car più cercate nel 2024. A quanto pare, l’amore per il gioiello italiano resiste fino ai giorni nostri.

Il fuoristrada instancabile e la velocità pura

Si scatena sulle piste polverose e nel fango un altro classico: la Land Rover Defender, mito inarrestabile. In Rogue Nation, Hunt usa la versione 110 Station Wagon. Il set? Il Marocco, strade sterrate e inseguimenti da brivido. Il Defender non si scompone: trazione integrale, struttura solida, anima da mulo. Oggi è al 2° posto tra i fuoristrada più cercati sul portale di compravendita. Ne impugni una volta il volante fuori dall’asfalto e scatta – categorico – il colpo di fulmine.

Certe auto sono, invece, pensate per andare forte, per farti sudare le mani prima ancora di accendere il motore, tipo la BMW M3 F80. In Rogue Nation la si vede nel pieno del suo splendore: sbandate perfette, interni in pelle bianca, carrozzeria argento e motore che ringhia. Sì, ringhia. Prima tra le sportive più cercate su Subito Motori nel 2024.

Volare sul serio

A un certo punto Tom Cruise vola. In Mission: Impossible 7 prende una Honda CRF, ancora ai primi posti delle classifiche di vendita con un membr della sua famiglia, si lancia da una scogliera in Norvegia e sparisce nel vuoto. Controfigure? Macché. Mesi di allenamento, prove, follia pura. La moto? Una CRF, la stessa oggi al 2° posto tra le moto cross “acchiappa-click” su Subito Motori. Perché chi ama la libertà, la brama pure lì. Il film è al cinema, le emozioni che porta con sé sono vive anche fuori dallo schermo. Le auto e le moto di Mission: Impossible sono più vicine di quanto sembri. Mezzi veri, guidabili, trovabili. L’azione, a volte, inizia in un normale garage, lontano dalle passerelle.