Nella Roma degli anni Settanta, una Porsche verde pisello faceva da sfondo alla relazione clandestina tra la giovanissima Monica Guerritore e Giancarlo Giannini

Ufficio Stampa Porsche/Getty Images Monica Guerritore: la fuga dal locale e l’amore clandestino sulla Porsche di Giancarlo Giannini

Tutta colpa di una Porsche verde pisello. Una sera degli anni Settanta, Carlo Verdone aveva perso di vista Monica Guerritore, uscita da un locale della Capitale in compagnia di Alain Delon. Non esattamente il rivale in amore che un uomo vorrebbe trovarsi di fronte. Ma il divo francese stava in realtà tenendo il gioco a un amico, Giancarlo Giannini, come la stessa Guerritore ha svelato in un’intervista al Corriere della Sera nel novembre 2024. Stasera, sabato 28 novembre, ritroveremo l’attrice su Rai Uno, impegnata nella nona puntata di Ballando con le stelle.

La fuga con Alain Delon e la Porsche di Giannini

Nel documentario Roma, Santa e Dannata, Carlo Verdone aveva rievocato una serata al Number One, storico locale della vita notturna romana. Erano gli anni in cui lui e Christian De Sica ancora muovevano i primi passi nel cinema. La Guerritore aveva appena 18 anni e frequentava di nascosto Giancarlo Giannini, di sedici anni più grande.

L’attore ligure era in procinto di separarsi e i due preferivano tenere la loro storia al riparo dai fotografi. A fare da complice ai due innamorati era stato Delon, amico di Giannini, che aveva accompagnato la giovane attrice alla Porsche sulla quale l’aspettava il suo amante. “Mi aveva portata alla Porsche verde pisello di Giancarlo che mi aspettava”, ha spiegato la Guerritore al Corriere.

Con Delon avrebbe poi condiviso il set de L’uomo frettoloso, film del 1977 diretto da Édouard Molinaro. Più lungo sarebbe stato il periodo di attesa per ritrovare Giannini davanti alla macchina da presa: i due avrebbero recitato insieme nel 1996 ne La lupa di Gabriele Lavia. A distanza di tanti anni l’attrice non ha specificato il modello della Porsche, ma ricorda bene il colore della carrozzeria, poco appropriato se l’intento era agire nella penombra.

Le Porsche degli anni Settanta

A metà degli anni Settanta la Casa di Stoccarda attraversava un periodo di grande fermento. Nel 1974 Porsche aveva già in commercio la seconda generazione della 911, entrata in produzione l’estate precedente. Gli americani avevano imposto nuove norme in materia di sicurezza e a Stoccarda si erano dovuti inventare dei paraurti in grado di assorbire gli urti a bassa velocità, alle cui estremità spuntavano dei soffietti.

La versione d’ingresso della 911 disponeva già di un boxer da 2,7 litri e 150 CV, contro i 260 della Turbo, presentata nell’ottobre del 1974 al Salone di Parigi. Il pubblico francese aveva potuto ammirare la sportiva in una tinta piuttosto particolare, il verde metallizzato Viper Green Diamond. Dal 1976 la 924 offriva agli automobilisti un’alternativa meno costosa alla 911. Le due sportive adottavano schemi meccanici differenti: sulla nuova arrivata il quattro cilindri raffreddato ad acqua era sistemato anteriormente e il cambio in prossimità dell’asse posteriore.

Ballando con le stelle: le anticipazioni del 28 novembre

Con il maestro Luca Urso, Monica Guerritore si è ritagliata un posto fra i protagonisti della ventunesima edizione del programma di Milly Carlucci. Sabato scorso la coppia ha ricevuto una standing ovation per il quickstep sulle note di Steppin’ Out With My Baby di Tony Bennett, chiudendo la serata al secondo posto con 68 punti, appena due in meno di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti.

La puntata odierna prevede una doppia eliminazione, a tre settimane dalla finale del 19 dicembre. Il pubblico di Rai Uno ritroverà stasera Roberta Bruzzone, ma in una veste insolita: la criminologa, già giudice a latere del programma, scenderà in pista come ballerina per una notte. La puntata sarà visibile anche su RaiPlay.