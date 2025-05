Fonte: 123RF Dalla Francia arriva un nuovo incredibile caso con protagonista un monopattino elettrico

I monopattini elettrici sono sempre più diffusi e, soprattutto nelle città più caotiche, possono rappresentare un ottimo sistema per i piccoli spostamenti, anche grazie ai tanti servizi di sharing a disposizione degli utenti. L’utilizzo di questa particolare tipologia di mezzo di trasporto, però, si accompagna ad alcuni rischi per la sicurezza, sia per il conducente che per i pedoni e i conducenti di altri veicoli. Questo accade soprattutto in quei casi in cui il monopattino viene utilizzato in piena violazione delle normative.

Un nuovo caso incredibile che conferma i rischi legati all’uso improprio di un monopattino elettrico arriva dalla Francia. La Polizia di Abrets-en-Dauphiné, un comune francese dell’Isère, durante un controllo con un sistema di rilevazione della velocità ha sorpreso un veicolo a viaggiare a una velocità ben superiore al limite. La particolarità del caso è legata al tipo di veicolo che aveva superato il limite: un uomo di 45 anni, infatti, aveva raggiunto con il suo monopattino elettrico una velocità davvero impensabile. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul caso e quali saranno le conseguenze per un comportamento fuori dalla normativa.

Cosa è successo

A riportare il caso è stato il magazine francese auto-moto.com che ha descritto nei dettagli l’accaduto. Come rilevato dalla Polizia locale, l’uomo alla guida del monopattino elettrico, in occasione del controllo, si era spinto fino a 82 km/h con il suo veicolo. Le norme del Codice della Strada valido in Francia sono state diverse. Per prima cosa, c’è stato il superamento della velocità massima: i monopattini a zero emissioni non possono superare i 25 km/h mentre quello guidato dall’uomo era stato modificato per eliminare questo limite.

In aggiunta, il conducente viaggiava senza casco, che in Francia è obbligatorio in alcune strade (mentre in Italia è sempre obbligatorio). Da segnalare anche l’assenza di una copertura assicurativa, anche questa obbligatoria come previsto dalla normativa francese per poter circolare con un monopattino elettrico. Tutte queste violazioni, è inevitabile, si tradurranno in una maxi-sanzione. L’uomo, inoltre, potrebbe essere costretto a dire addio al suo veicolo, pronto a essere rimosso dalla circolazione.

Arriva anche la rottamazione

Il futuro sembra essere ormai segnato. Tra le possibili sanzioni, considerando la gravità delle violazioni commesse, c’è anche la rottamazione del monopattino che potrebbe essere smaltito e rimosso definitivamente dalla circolazione, anche per via dei potenziali rischi che il suo utilizzo potrebbe comportare per la sicurezza (considerando le modifiche tecniche effettuate che consentono di superare il limite di velocità).

Il caso che arriva dalla Francia è l’ennesima dimostrazione dei rischi legati a un utilizzo improprio di un monopattino. Questi mezzi di trasporto sono ideali per i micro spostamenti quotidiani e devono rispettare normative rigide e molto precise, pensate per garantire la massima sicurezza, per tutti. Comportamenti come quello descritto in precedenza possono avere effetti drammatici. Un monopattino, infatti, non è pensato per viaggiare a velocità così elevate e anche solo un piccolo ostacolo può causare un incidente molto grave.