Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

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Ufficio Stampa Morelo

In occasione del Salone del Camper 2026, evento in corso alla Fiera di Parma fino al prossimo 20 settembre, si registra il debutto in anteprima italiana del nuovo Morelo Palace 2027, che viene presentato da Punto Camper, concessionario del brand per il mercato italiano, ed è in esposizione all’evento insieme al Loft Premium.

Il nuovo modello della Casa tedesca si mostra in una veste profondamente rinnovata e ricca di contenuti inediti, con l’obiettivo di conquistare la clientela alla ricerca di un motorhome di alto livello. Il veicolo, però, non è per tutti: nelle configurazioni più prestigiose, infatti, Palace arriva a toccare prezzi prossimi al mezzo milione di euro.

Un restyling ricco di novità

Il Morelo Palace 2027 propone un rinnovamento importante del modello dell’azienda e si differenzia dalle versioni precedenti per vari elementi, a partire dalla cabina di guida, completamente ridisegnata e ispirata alle soluzioni di design che caratterizzano il settore della nautica, con un mix di linee pulite e materiali pregiati.

L’aggiornamento del veicolo di Morelo non si ferma, però, alla cabina di guida. Anche gli interni e il cockpit hanno registrato un restyling significativo, pensato per esaltare la dotazione disponibile, il design, ma anche le tecnologie a bordo.

Il modello vuole rappresentare un riferimento del settore e punta a garantire un’esperienza utente completa e soddisfacente. Per questo motivo, l’aggiornamento si è concentrato sul miglioramento di vari elementi, con un’attenzione particolare a tutti gli aspetti che possono fare la differenza al momento dell’utilizzo.

Il camper si basa sull’Iveco Daily 70 C 18 ed è disponibile con prezzi a partire da 309.900 euro (riferimento al mercato tedesco). Naturalmente, il veicolo può contare su una gamma ricca, molto articolata e, soprattutto, con ampi margini di personalizzazione.

Di conseguenza, il prezzo di partenza è solo un’indicazione, che permette di capire il posizionamento del motorhome sul mercato. Per un quadro più dettagliato in merito al reale costo di un veicolo di questo tipo, invece, è necessario fare delle valutazioni differenti, verificando quali sono le proprie reali esigenze.

Una rapida occhiata al sito ufficiale della Casa, infatti, ci permette di analizzare le nove planimetrie che l’azienda mette a disposizione per il suo Palace. A queste opzioni si sommano le tante soluzioni per la personalizzazione del veicolo che ha tutte le carte in regola per adattarsi ai gusti e alle preferenze del cliente. Morelo definisce il suo modello come “un camper di prima classe che non solo stupisce, ma offre prestazioni eccellenti giorno dopo giorno.”

Il più lussuoso in Italia

L’azienda, con un video pubblicato su Instagram che ci mostra la versione 2027 di Palace, definisce il progetto come il “motorhome più lussuoso in Italia”. L’attenzione ai dettagli, le novità legate all’esperienza d’uso e lo stile caratteristico sono tutti elementi che fanno la differenza.

Il contenuto è stato condiviso proprio in occasione del Salone del Camper dove, ricordiamo, ha debuttato anche una roulotte capace di triplicare il suo volume, diventando così più grande per offrire tanto spazio a bordo.