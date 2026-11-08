Ufficio Stampa Honda/Getty Images Prima dei grandi successi musicali, Gianna Nannini aveva già scoperto il piacere di viaggiare in motocicletta

Ricevere lezioni di guida un pilota di Formula 1 è un privilegio che solo in pochi possono dire di aver avuto. In questo gruppo c’è anche Gianna Nannini, grazie al fratello Alessandro, ma l’esperimento finì contro un muro. L’episodio, raccontato dalla cantante senese, si inserisce in una lunga storia di passione per i motori, vissuta soprattutto in sella alle motociclette. Non che alla collezione personale siano mancate automobili di tutto rispetto, come la sportiva BMW Z3 e la spaziosa Seat Tarraco.

Brividi al volante

La voce di Gianna Nannini ha conquistato milioni di persone. Il suo talento al volante, invece, ha suscitato qualche perplessità in famiglia. Nel maggio 2024, durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Gianna ha ricordato di aver chiesto ad Alessandro di insegnarle a percorrere correttamente le curve.

Per l’occasione noleggiò un’automobile e tentò di seguire il fratello. Qualcosa, però, andò storto: anziché completare la traiettoria, terminò la corsa contro un muro. Alessandro tornò indietro dopo essersi accorto dell’assenza della sorella e, vista la situazione, le consigliò ironicamente di concentrarsi sul canto.

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Con le moto, il rapporto ha preso tutt’altra piega. A sedici anni Gianna ricevette dal padre una Honda 125. Durante un soggiorno a Londra arrivò persino a vendere i gioielli che aveva con sé, compresa la catenina della comunione, pur di comprarsi una Honda 250. Con quella moto attraversò l’Olanda e il Belgio, raggiungendo anche Parigi.

Dopo il trasferimento da Siena a Milano acquistò una Honda 500 Custom usata, che occupa ancora un posto speciale nei suoi ricordi e, stando a quanto ha raccontato, anche nel garage. La conserva con attenzione, sostituendo all’occorrenza qualche componente e concedendosi ancora dei giri nella campagna toscana. In gioventù ha esplorato in moto anche la Corsica e la Sardegna.

BMW Z3 e Seat Tarraco: auto agli antipodi

Una cantante rock al volante di una roadster? Negli anni Novanta, Gianna Nannini avrebbe scelto una BMW Z3, sportiva tedesca che lasciava poco spazio ai bagagli, ma prometteva ben altre soddisfazioni una volta abbassata la capote.

Presentata nel 1995, conquistò presto una certa notorietà, aiutata anche dal cinema. In GoldenEye, uscito nello stesso anno, Pierce Brosnan la guidava nei panni di James Bond: non proprio una comparsa qualsiasi per una sportiva appena arrivata sul mercato.

Due posti, capote ripiegabile e trazione posteriore caratterizzavano la Z3, disponibile con motori a quattro oppure sei cilindri. Quale versione avesse scelto Nannini, però, non è stato chiarito dalle ricostruzioni che la indicano fra le sue automobili.

Con la Seat Tarraco Xcellence, Gianna Nannini avrebbe cambiato decisamente registro, stando almeno ad alcune ricostruzioni giornalistiche del 2021 e 2022. Qui il cofano da roadster lascia spazio a una carrozzeria da SUV, adatta anche ai viaggi con la famiglia. L’esemplare descritto aveva una verniciatura Grigio Urano, cerchi da 20 pollici e tetto panoramico, oltre al cambio automatico. A distanza di anni, mancano informazioni aggiornate per stabilire se la BMW e la Seat facciano ancora parte del suo garage.

Che Tempo Che Fa: gli ospiti di domenica 8 novembre

Sul Nove e in streaming su discovery+ Gianna Nannini sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 8 novembre 2026, alle 19:30.

L’occasione arriva con GiannaGold, il progetto dedicato ai cinquant’anni della sua carriera, che comprende un nuovo album e un libro fotografico. Da marzo 2027 la cantante tornerà inoltre dal vivo con una tournée nei palasport italiani ed europei.

La puntata ospiterà anche Valentino Rossi, Vanessa Scalera e il cardinale Matteo Zuppi. Al fianco di Fazio ritroveremo Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.