Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

ANSA La moto firmata dal Papa sarà in vendita all'asta

Ogni occasione è buona per fare beneficenza per Papa Leone XIV, che si è reso protagonista di un’iniziativa destinata a supportare la realizzazione di una scuola in Madagascar e che conferma la sua grande attenzione verso le persone in difficoltà. L’opera pia in questione ha come protagonista una moto BMW, caratterizzata da una particolare livrea bianca e autografata direttamente dal Papa. La moto sarà venduta all’asta, grazie a Sotheby’s, una delle più importanti case d’asta al mondo. L’intero ricavato sarà poi devoluto in beneficenza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Una moto unica

Una moto firmata direttamente da Papa Leone XIV sarà venduta all’asta. L’iniziativa conferma l’impegno del Pontefice che, fin dalla sua elezione, si sta mostrando particolarmente attento ad azioni di questo tipo. Questa mattina, il Papa ha ricevuto nel corso di un’udienza privata i membri del Joint Working Group tra la Chiesa Cattolica e il Consiglio Mondiale delle Chiese. Durante quest’udienza, Leone ha autografato un esemplare di moto realizzata da BMW, aggiungendo anche la data della firma.

L’esemplare in questione è dotato anche di una targhetta che sottolinea il collegamento con il Pontefice. Naturalmente, la moto non può che avere una livrea bianca, come accade sempre anche per le auto del Papa. Ricordiamo che Leone ha utilizzato per i suoi spostamenti una papamobile elettrica di recente. Il video qui di seguito mostra il momento in cui il Papa applica la sua firma sulla scocca della moto. Successivamente, per soddisfare le richieste dei fotografi, desiderosi di immortalare questo momento, Leone è anche salito in sella (brevemente) alla moto, senza però accenderla.

Un progetto molto importante

Il motivo per cui Leone XIV ha deciso di supportare l’iniziativa è strettamente collegato al futuro di questa moto. La BMW autografata dal Papa, come sottolineato in apertura, sarà venduta all’asta da Sotheby’s a Monaco nel corso del prossimo mese di ottobre. Si tratta di un esemplare speciale di BMW R 18. La vendita permetterà di raccogliere fondi per supportare un progetto delle Pontificie Opere Missionarie di Austria. L’obiettivo è quello di sfruttare il ricavato della vendita all’asta della moto “del Papa” per poter coprire le spese necessarie per la realizzazione di una scuola per i bambini costretti a lavorare nelle miniere di mica in Madagascar. La beneficenza è stata confermata dai responsabili della comunicazione di Missio Austria e, in queste ore, sta registrando una grande risonanza mediatica che potrebbe giocare un ruolo importante nel successo della vendita all’asta.

Non ci sono informazioni dettagliate in merito all’importo complessivo dei lavori ma è chiaro che la moto autografata dal Papa potrà garantire un contributo importante, soprattutto se il veicolo riuscirà ad attirare le attenzioni di collezionisti desiderosi di contribuire attivamente al sostegno di un importante progetto benefico. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi futuri del caso. Non è escluso che Leone XIV possa contribuire con altre iniziative analoghe con l’obiettivo di raccogliere fondi aggiuntivi per sostenere quest’importante progetto in Madagascar.