Ufficio Stampa Ducati/Getty Images Maddalena Corvaglia: una Ducati per ogni città

Due città, due Ducati Monster. Maddalena Corvaglia ha rivelato di tenere una 1200 a Milano e una 696 a Palma di Maiorca, dove trascorre parte del suo tempo. Per l’ex velina di Striscia la notizia, la moto è una passione da vivere fino in fondo: preferisce godersi la strada, anziché considerare ogni spostamento una corsa verso la destinazione. Una passione cominciata da bambina e rimasta intatta, a giudicare dalle sue parole in un’intervista al Corriere della Sera dello scorso settembre.

Ducatista nel DNA

A Milano sale sulla Monster 1200, naked di Borgo Panigale con un bicilindrico di grossa cilindrata. A Palma di Maiorca, invece, fa affidamento su una Monster 696. Che le Ducati fossero nelle sue corde lo aveva già raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport del 2021, nella quale ricordava di avere anche una Monster 750, acquistata al suo arrivo a Milano e poi rubata, e una Monster 900.

Il marchio bolognese non le interessa soltanto per la famiglia Monster. Nel 2014, parlando alla Provincia di Como, raccontava di utilizzare una Ducati durante le commissioni e gli spostamenti in città, riservando alla Diavel le uscite domenicali. Proprio la Diavel l’aveva conquistata dopo una certa diffidenza iniziale: le forme non l’avevano convinta, poi qualche mese in sella l’avevano fatta ricredere.

La preferenza, del resto, non va necessariamente alle moto capaci di raggiungere le velocità maggiori. Semmai guarda alla buona ripresa e alla possibilità di appoggiare agevolmente i piedi a terra. In fatto di colori, il nero ha un vantaggio molto pratico: si abbina facilmente ai vestiti.

La prima Vespa

Il primo contatto risale all’infanzia a Presicce, in Salento. All’età di 11 anni convinse il padre a farle provare una Vespa HP bianca, promettendo di rimanere nel cortile. Durò poco. A 14 anni arrivò l’Aprilia Red Rose 50, seguita dalla Classic 125 e, raggiunta la maggiore età, da una Honda Shadow 600. Avrebbe preferito un’Harley-Davidson, ma allora costava troppo.

L’Harley l’ha guidata più tardi, negli Stati Uniti, dove utilizzava una Forty-Eight a San Francisco. Ha elogiato inoltre la MV Agusta Brutale e diverse altre due ruote conosciute grazie al lavoro televisivo. La prova del nove, però, non è stata in pista: a circa vent’anni affrontò il tragitto da Milano fino a Presicce con una Monster. Arrivata a Foggia, pensava di essere quasi a casa. Le restavano ancora ore di viaggio e, per il ritorno, decise di far trasportare la Ducati su un camion.

L’esperienza non le ha tolto la voglia di guidare. Nel 2021 parlava perfino del desiderio di ripetere con la figlia i viaggi improvvisati che faceva in auto con suo padre, scegliendo le mete sulla cartina. Su strada, ha spiegato, preferisce prestare attenzione agli imprevisti: la potenza di una moto potente va gestita in base alle circostanze.

Tale e Quale Show eccezionalmente di martedì

Su Rai 1 Corvaglia torna questa sera, martedì 3 novembre 2026, nella settima puntata di Tale e Quale Show, in onda dalle 21.30. Il programma di Carlo Conti anticipa eccezionalmente l’appuntamento del mercoledì e per lei è prevista una trasformazione in Nicole Kidman. A giudicare le esibizioni ci saranno Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati da Serena Rossi e Nicola Savino.