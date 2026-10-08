La Ducati DesertX personalizzata è soltanto una delle moto di Pierpaolo Spollon, che conserva anche modelli storici e sogna un viaggio negli Stati Uniti

Ufficio Stampa Ducati/Getty Images Le moto di Pierpaolo Spollon: la Ducati è un pezzo unico

Le moto nuove gli piacciono, ma quelle vecchie hanno un posto particolare nella sua vita. Pierpaolo Spollon ha cominciato a occuparsene da ragazzo, recuperando Vespa 50 e cercando di rimetterle in strada: con gli anni ne ha accumulate quattro. L’attore padovano, che questa sera torna su Rai 1 con Doc – Nelle tue mani, ha avuto anche una Honda XLR e possiede una BMW R 1250 GS, una Moto Guzzi V7 Sport del padre e una MV Agusta Pullman, mentre per la Ducati DesertX ha deciso di rivolgersi a un’officina specializzata, commissionando una versione su misura.

La Ducati DesertX realizzata su misura

Per personalizzare la DesertX, Spollon si è affidato alle Officine GP Design di Torino. Presentata nell’ottobre 2024 e battezzata Gibigiana, termine che indica i riflessi della luce, si distingue per la carrozzeria gialla e diversi particolari realizzati appositamente per l’attore. Il risultato gli è piaciuto a tal punto da fargli prendere in considerazione l’idea di sistemarla direttamente nel salotto di casa. Del resto, vista la cura riservata a ogni dettaglio, non stupisce che Spollon abbia pensato di tenerla in casa, quasi fosse un oggetto da esposizione.

Il sogno nel cassetto di Spollon non costa poco: raggiungere il lago salato di Bonneville, nello Utah, e attraversarlo con una Arch Motorcycle. Il marchio americano è stato fondato da Keanu Reeves e Gard Hollinger, che realizzano motociclette in piccole quantità e con prezzi decisamente impegnativi. L’attore ne aveva parlato alla Gazzetta dello Sport nel luglio 2024, spiegando che per realizzare il suo desiderio avrebbe dovuto mettere in conto una spesa vicina ai 100.000 dollari. Una cifra che, almeno allora, lo aveva convinto a rimandare l’acquisto.

Le moto d’epoca e i ricordi di famiglia

Un discorso a parte merita la Guzzi V7 Sport appartenuta al padre, che Spollon vorrebbe restaurare per riportarla allo stato originale. L’attore conserva anche una MV Agusta Pullman, moto prodotta negli anni Cinquanta, pratica ed economica. Entrambe raccontano il suo interesse per le moto italiane del passato, anche se la Guzzi ha per lui un significato particolare, essendo legata alla storia della sua famiglia.

Quanto, invece, alle quattro Vespa 50, Spollon ha imparato a conoscerne la meccanica lavorandoci personalmente, ben prima di poter acquistare motociclette più impegnative. Oggi può permettersi anche una BMW R 1250 GS, ma continua a dedicare attenzione ai mezzi che richiedono qualche intervento per tornare a funzionare.

Doc – Nelle tue mani: le anticipazioni dell’8 ottobre

Il pubblico di Rai 1 ritroverà Pierpaolo Spollon nei panni di Riccardo Bonvegna questa sera, giovedì 8 ottobre. Alle 21.30 sono in programma due episodi della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, con Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti. Il primo, Coordinazione, racconta tra le altre cose le difficoltà di Riccardo, scelto come testimonial di una campagna a favore del Servizio Sanitario Nazionale. La nuova popolarità gli crea qualche problema con un paziente, mentre Fanti deve fare i conti con le rivelazioni su Campigli. In Maledetto lunedì, invece, Doc si ritrova a gestire il reparto senza Giulia e Campigli, proprio mentre aumentano i ricoveri e i problemi tra i colleghi.