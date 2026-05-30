Terence Hill: una moto in configurazione esclusiva

Per generazioni, il volto di Terence Hill è stato indissolubilmente legato al galoppo veloce attraverso praterie polverose, al suono degli speroni e al mitico “mezzo” a quattro zampe. Ma quando l’attore decide di abbandonare la sella del cavallo per quella di una moto, arriva forse la parte più divertente: a bordo di una Harley-Davidson, pensata a sua immagine e somiglianza.

Una cruiser su misura

La moto capace di stregare Terence Hill è una Harley-Davidson Softail Deluxe, una cruiser dall’eleganza rétro “cucitagli” su misura. Invece di “accontentarsi” della caratteristiche di fabbrica, l’icona del cinema ha voluto contribuire in prima persona allo sviluppo di una visione creativa unica. Erano i tempi de Il mio nome è Thomas, il film del 2018 dedicato alla memoria dell’inseparabile amico Bud Spencer, e la due ruote fecerda ponte tangibile tra la vita del solitario fuorilegge ammirato su schermo e la sensibilità dell’uomo dietro il personaggio.

Nel film la Harleyp orta Terence nei paesaggi della Spagna in un viaggio sia fisico che intimo, un omaggio al grande schermo e all’amicizia. Per dargli vita, l’attore ha collaborato con H-D Motorfan di Riccione e Wild Hog di Reggio Emilia, due eccellenze artigianali italiane: insieme hanno preso una Softail Deluxe con il suo possente motore Milwaukee-Eight 107 da 1.745 cc e l’hanno “vestita” da cowboy moderno. Letteralmente.

Di questo pezzo colpisce soprattutto l’estetica narrativa. Hanno lasciato le solite velleità del mezzo tirato a lucido in favore di qualcosa di più ruvido: pelle lavorata a mano e dettagli in argento in richiamo ai film western. Il tutto completato da una dotazione degna di un fuorilegge: le borse laterali apparentemente uscite da una diligenza, dettagli argentati luccicanti come fibbie di cinturoni, e persino una borraccia e una corda di canapa. Montata sulla fiancata troviamo la mitica padella per i fagioli e strappa un sorriso a ogni appassionato la celebre padella per i fagioli, un omaggio diretto alla saga di Trinità.

Lanciata sul mercato al prezzo di 29.000 euro, questa serie limitata si rivolge ai collezionisti. La barriera d’ingresso funge da scrematura per una moto che reinterpreta la classica meccanica Harley con una cura del dettaglio italiana. Solo Terence Hill poteva far dialogare due universi tanto lontani in apparenza.

…continuavano a chiamarlo Trinità: un mito senza tempo

La moto vi ha fatto venire voglia di rivedere all’opera lo storico duo? Non prendete impegni per questa sera. Sabato 30 maggio, in prima serata su Rete 4, va in onda …continuavano a chiamarlo Trinità.

Il film è la quintessenza del genere “fagioli western”: Trinità e Bambino, il duo più sgangherato e amato del cinema italiano finisce coinvolto in un equivoco che lo condurrà a spacciarsi per agenti federali, il preludio a un’avventura memorabile, animata da scazzottate entrate nella storia, battute fulminanti e la bonaria rivalità tra i due fratelli. Immaginate le strade della Spagna in sella a una Harley oppure godetevi la magia intramontabile tra Terence Hill e Bud Spencer: la televisione stasera celebra un mito senza tempo, una leggenda che — al pari della moto del mai domo Terence — non smette mai di correre.