Ufficio Stampa MSC Un viaggio intorno al mondo per MSC Magnifica

I lunghi viaggi in nave continuano a essere davvero affascinanti. Per completarli, oggi si ricorre principalmente alle crociere che consentono di viaggiare attraverso gli oceani godendosi tante comodità. A tal proposito, è particolarmente interessante il viaggio appena intrapreso dalla MSC Magnifica. La nave da crociera è salpata dal porto di Genova lo scorso 5 gennaio ed è pronta ora a percorrere un vero e proprio giro del mondo con numeri da record, sia per quanto riguarda la durata che per la rotta percorsa.

A partecipare all’evento sono circa 2.300 passeggeri (con 60 nazionalità differenti) che hanno dovuto sostenere costi non indifferenti per mettersi in viaggio. Una cabina interna, senza oblò e senza vista mare, quindi, richiedeva un esborso da circa 35 mila euro per la prenotazione, anche se è possibile scegliere di viaggiare anche solo per un terzo del viaggio. In ogni caso, si tratta di una traversata da record, che porterà i viaggiatori in cinque diversi continenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un viaggio intorno al mondo

La MSC Magnifica si prepara a vivere un viaggio davvero unico nel suo genere. La nave da crociera, dopo la partenza dal porto di Genova, percorrerà ben 40 mila miglia nautiche, pari a circa 74 mila chilometri. Il viaggio intorno al mondo prevede 46 destinazioni complessive, suddivise in 33 Paesi e 5 continenti. Per raggiungere queste destinazioni, la MSC Magnifica dovrà attraversare tre oceani, anche se prima dovrà completare il suo tour per il Mediterraneo. Si tratta di numeri ampiamente alla portata per la nave da crociera.

Fabio Candiani, direttore vendite di Msc Crociere, ha così commentato il viaggio della MSC Magnifica:

“Quest’anno, però, il viaggio è molto più lungo di quanto si possa immaginare, perché la nave percorrerà una distanza pari quasi al doppio della distanza della circonferenza terrestre accompagnando gli ospiti alla scoperta delle più belle e remote destinazioni, molte delle quali difficilmente sarebbero raggiungibili dall’Italia con una normale vacanza”

Per scoprire tutto l’itinerario della World Cruise 2026 è possibile consultare il sito ufficiale (msccrociere.it). La nave arriverà dall’altra parte dell’Oceano Atlantico tra fine gennaio e inizio febbraio 2026. Il 3 marzo è previsto l’arrivo in Australia, a Sydney, mentre poi la nave si dirigerà verso Tokyo e poi ancora Hong Kong. Successivamente, il viaggio prenderà la rotta verso Cape Town, per poi iniziare la risalita verso nord per il rientro nel Mediterraneo.

La World Cruise 2026, complessivamente, dura 131 notti e 132 giorni, con partenza il 5 gennaio e ritorno il 3 maggio. I viaggiatori hanno potuto prenotare tutto l’itinerario oppure scegliere tra tre diversi segmenti (Genova – Los Angeles, Los Angeles – Tokyo e Tokyo – Genova). La crociera prevede sette overnight (sosta della nave in porto durante la notte): Los Angeles, Auckland, Sydney, Manila, Tokyo, Port Louis e Città del Capo.

Non è una novità

MSC ha ormai avviato una vera e propria tradizione con la sua “World Cruise”. Il piano prevede, infatti, la partenza da Genova, uno dei porti principali del Mediterraneo, sempre il 5 gennaio, un giorno prima dell’Epifania, in modo da poter avviare un itinerario intorno al mondo unico nel suo genere.