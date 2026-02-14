Tra palco e strada, Nek viaggia in auto e in moto senza mai dimenticare da dove viene: il cantante e coach di The Voice Kids rinuncia all’ostentazione

Ufficio Stampa Mercedes/Getty Images L'ostentazione non fa parte di lui: le auto e le moto di Nek, coach di The Voice Kids

Se c’è una cosa tra auto e moto che Filippo Neviani, in arte Nek, ha imparato in oltre trent’anni di carriera e dieci milioni di dischi venduti è che la velocità non è tutto. A 54 anni, l’artista di Sassuolo vive il rapporto con i motori come un’estensione della propria ricerca di equilibrio. La consapevolezza maturata negli anni si addice con la sensibilità degli esordi, permettendogli di fare presa anche sul grande pubblico televisivo. Nei panni di coach a The Voice Kids, mette a disposizione la sua esperienza al servizio dei più piccoli. con un occhio di riguardo all’aspetto umano. E quando il discorso cade sulle due o sulle quattro ruote, Filippo trova ancora il modo di accendersi davanti a un pezzo di storia della meccanica.

La Mercedes del coach di The Voice Kids

L’occhio vuole la sua parte, ma a Nek importa soprattutto la comodità. Rispetto a certi suoi colleghi, ama poco ostentare e il parco macchine segue questa filosofia. In una clip condivisa sui profili social all’inizio del 2025, i fan hanno potuto constatarne il buon gusto. Al volante di una Mercedes-Benz di ultima generazione, un concentrato di tecnologia MBUX e comfort assoluto, l’artista rifletteva sul tempo trascorso.

Mentre fuori scorre un paesaggio innevato, dentro le luci soffuse blu dell’ambient lighting lo immergono nell’atmosfera. La tecnologia serve a semplificare la vita e a creare una bolla di silenzio, un contrasto necessario con l’energia fisica che sprigiona sul palco. In un’intervista ad Alessandro Cattelan, si è detto aperto alle novità dei sistemi di assistenza, a una condizione: che semplifichino l’esperienza a bordo.

Jeep e trattori: l’omaggio alle radici

Nek non ha mai dimenticato da dove viene. Da buon emiliano, ama i trattori più delle Ferrari, lo stesso pragmatismo che si riflette anche nei gesti verso la famiglia: con i primi guadagni importanti, ha acquistato due belle Jeep solide, una per il padre e una per il suocero. Il legame con il marchio americano è profondo, si vedano a tal proposito gli scatti accanto a una leggendaria Willys d’epoca, una passione condivisa con l’amico e collega Clementino.

Il cuore batte per le Harley-Davidson

La vera “trasgressione” motoristica di Nek è arrivata a 40 anni. Partito da una 883, oggi viaggia su una Street Glide Special del 2017, personalizzata in un grigio nitro con riflessi blu e dettagli oro: sul mercato dell’usato, può costare anche più di 21.000 euro.

La passione di Filippo per le Harley supera di gran lunga il modello guidato nel quotidiano. Spesso resta letteralmente rapito da icone senza tempo tipo la Heritage Classic, dall’inconfondibile stile stile anni ’50: fari supplementari, cromature ovunque, l’essenza stessa del mondo custom. In sella, percorrendo i passi del Faaker See o le distese della Val d’Orcia, le vibrazioni del bicilindrico americano gli hanno pure ispirato il riff di Fatti avanti amore. Segno che l’andatura del viaggio e quella delle note, per lui, si fondono in un’unica frequenza. Tra il desiderio di restaurare la vecchia Moto Guzzi di papà e i prossimi viaggi, Nek ci ricorda che il motore più potente resta quello delle emozioni.