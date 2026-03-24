Dopo 18 anni è riemersa una delle auto più iconiche della saga Fast & Furious. La Nissan Skyline GT-R era tenuta nel salone di una vecchia casa

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Scoperta la leggendaria auto di Fast & Furious

Come si possa arrivare a celare un bolide leggendario tra le mura di un’abitazione non ci è dato saperlo, ma la storia del recupero di un cimelio a quattro ruote di 2 Fast 2 Furious merita un approfondimento.

La protagonista dagli occhi a mandorla ha emozionato diverse generazione di appassionati di auto, inizialmente dal 1969 al 1973 e in seguito dal 1989 al 2002, quando vennero lanciate le moderne Nissan GT-R della serie Skyline, che abbiamo imparato a conoscere in Gran Turismo e nelle pellicole cinematografiche.

Da quasi due decenni l’esemplare di Nissan GT-R usata sulle scene di 2 Fast 2 Furious era sparita dai radar. Nelle strade di Miami era guidata dall’attore Paul Walker nelle prime battute del secondo capitolo della saga d’azione basata principalmente sulle corse d’auto clandestine.

La serie ruota intorno alle vicende di due personaggi, Dominic Toretto e Brian O’Conner, interpretati rispettivamente da Vin Diesel e Paul Walker. La Skyline GT-R serie R34 argento con strisce blu era portata al limite dall’ex poliziotto dagli occhi azzurri, elevandosi a oggetto di culto per i collezionisti.

Icona della cultura giapponese

La GT-R nel Paese del Sol Levante rappresenta un sogno, proprio come una Lamborghini o una Ferrari alle nostre latitudini. La massima espressione dell’avanzamento tecnologico della Casa con sede a Yokohama era stata scelta dai produttori di Fast & Furious per la prima scena del secondo capitolo. Una volta terminate le riprese, solamente uno degli esemplari utilizzati è stato conservato della casa produttrice Universal, mentre di tutte le altre unità se ne sono rapidamente perse le tracce.

Le speculazioni sono fioccate sul web tra chi sosteneva che uno degli emblemi della cultura automobilistica nipponica dei primi anni 2000 fosse sparito, proprio come Paul Walker. A ritrovare la Nissan Skyline GT-R usata dall’attore americano è stato lo staff di Chrome Cars, nota officina tedesca che negli anni ha raccolto una super collezione di vetture protagoniste di Fast & Furious. Alle quali, finalmente, può aggiungersi un autentica icona.

Valore da capogiro

Per le riprese erano stati utilizzati cinque diversi esemplari di Nissan Skyline GT-R R34. Di queste, tre provenivano dal Giappone, una dal Regno Unito, mentre la quinta era stata garantita direttamente da Craig Lieberman, consulente automobilistico nei primi capitoli della serie, che continuerà presto con l’11esimo appuntamento.

Si trattava di unità speciale, essendo una delle sole otto regolarmente immatricolate negli Stati Uniti prima della messa al bando per problemi burocratici, modificata con componenti unici per diventare la regina del tuning. Nel film aveva il ruolo di “Hero 1”, ovvero l’esemplare meglio rifinito, mentre le altre non erano curate nei minimi dettagli.

La Hero 1, dopo le fatiche cinematografiche, era stata ripristinata alle specifiche originali, venendo ridipinta di nero. La stunt car venne esposta a Los Angeles nel parco tematico Universal Studios, mentre le altre sono state cedute dalla produzione. Finalmente il modello tanto amato dai fan è stato ritrovato dopo 18 anni di oblio.

Dopo un’indagine degli specialisti di Chrome Cars, la Nissan Skyline GT-R R34 è stata scoperta all’interno dell’abitazione di un collezionista norvegese. Nel 2008, dopo l’acquisto, aveva deciso di inserirla sotto una teca nel salone di casa. L’estrazione con una gru ha determinato la demolizione di parte del tetto dell’immobile. Vale oggi più di un milione di euro.