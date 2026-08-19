Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Robert Pattinson torna a essere Batman con una nuova Batmobile

La Batmobile torna a ruggire. E lo fa ancora sulle strade di Glasgow, trasformate per l’occasione nella Gotham City del nuovo The Batman: Part II, il secondo capitolo della saga diretta da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. Una clip circolata sui social, e rilanciata anche su Instagram, mostra infatti la mitica vettura impegnata nelle riprese scozzesi del film.

Il ritorno della macchina più famosa del mondo dei supereroi non è un dettaglio secondario. La Batmobile è da sempre una componente fondamentale dell’immaginario di Batman e ogni regista ha scelto di reinterpretarla seguendo una filosofia precisa. Quella di Reeves, già nel primo film del 2022, aveva però segnato una netta rottura con il passato: niente astronave su quattro ruote, niente tecnologia fantascientifica e nemmeno le forme mastodontiche delle precedenti generazioni.

Questa volta la ricetta sembra essere rimasta sostanzialmente invariata. Le immagini provenienti dalla città scozzese mostrano una vettura scura e dalla carrozzeria opaca, ancora profondamente legata al mondo delle muscle car americane. Un’auto cattiva, bassa e minacciosa, costruita più per inseguire criminali nelle strade di Gotham.

Le riprese nella città scozzese sono iniziate il 18 agosto, con una lunga serie di chiusure e limitazioni al traffico previste per consentire alla produzione di trasformare nuovamente Glasgow in Gotham. La città aveva già avuto un ruolo importante nel primo film e torna ora a essere uno dei principali teatri della nuova storia.

Una Batmobile lontana dalla fantascienza

La scelta di Matt Reeves è evidente. La Batmobile di Robert Pattinson non deve sembrare un veicolo proveniente dal futuro, ma qualcosa che potrebbe teoricamente esistere nel mondo reale. Un’auto costruita attorno alla personalità di Bruce Wayne e alla sua trasformazione in Batman.

Nel primo capitolo il risultato era una sorta di muscle car estrema, con un cofano lunghissimo, carreggiata larga e una carrozzeria ridotta all’essenziale. Il motore e la meccanica diventavano parte integrante dell’estetica, quasi a suggerire che Bruce Wayne avesse costruito personalmente la vettura trasformando una potente automobile americana in uno strumento di guerra.

È una filosofia molto diversa da quella adottata da Tim Burton per i film con Michael Keaton. La Batmobile del 1989 era una creatura spettacolare e futuristica, con una carrozzeria lunghissima e affilata, quasi una fusione tra una concept car e una macchina da fumetto. Ancora più imponente era l’interpretazione di Christopher Nolan nella trilogia del Cavaliere Oscuro. Il Tumbler di The Dark Knight sembrava infatti un mezzo militare più che una vettura tradizionale. Massiccio, blindato e praticamente indistruttibile, rappresentava perfettamente la visione realistica e concreta del Batman di Nolan.

La muscle car diventa un’arma

Il fascino della Batmobile di The Batman nasce proprio da questa apparente semplicità. Sotto la carrozzeria non c’è l’idea di una macchina futuristica, ma quella di una muscle car trasformata in un’arma. Le forme sono tese, aggressive, quasi primitive. Il colore nero e la finitura opaca accentuano ulteriormente l’impressione di trovarsi davanti a una vettura costruita per muoversi nell’ombra. Non ci sono elementi decorativi superflui: tutto sembra avere una funzione.

La vettura è stata progettata per essere utilizzata realmente durante le riprese, con una presenza fisica che si percepisce soprattutto nelle sequenze d’azione. Anche per questo il suo aspetto appare più vicino a quello di una preparazione estrema di una muscle car americana che a una classica interpretazione cinematografica della Batmobile.

A Glasgow tornano anche due Batmobile

Le nuove immagini dal set hanno inoltre aggiunto un dettaglio particolarmente interessante. A Glasgow sono state avvistate due Batmobile, una delle quali presenta evidenti segni di danneggiamento. Il dettaglio ha immediatamente alimentato le ipotesi dei fan, ma al momento non esistono conferme ufficiali su ciò che accadrà alla vettura nel corso della storia.

Il fatto che una delle auto appaia danneggiata, tuttavia, suggerisce che la Batmobile avrà nuovamente un ruolo importante nelle sequenze d’azione. Del resto, la produzione sta utilizzando Glasgow per una serie di riprese in esterna che coinvolgono diverse zone del centro cittadino.

Il film, diretto da Matt Reeves e scritto dallo stesso regista insieme a Mattson Tomlin, è attualmente atteso nelle sale il 18 febbraio 2028. Robert Pattinson tornerà naturalmente nei panni di Bruce Wayne/Batman, mentre nel cast figurano anche Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis e diversi nuovi ingressi.