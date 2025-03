Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Getty Images L'impressionante nuova fabbrica di BYD a Zhengzhou

La nuova fabbrica di BYD a Zhengzhou rappresenta un’opera di proporzioni monumentali, destinata a ridefinire il panorama della produzione automobilistica globale, in particolare nel settore dei veicoli elettrificati. Con un’estensione prevista di 30 chilometri quadrati una volta completata, questa struttura emerge come una vera e propria “città” industriale. Per comprendere appieno la sua immensità, basti pensare che supera di gran lunga la superficie di intere città come Napoli (poco più di 117 km²) e San Francisco (circa 120 km²). Insomma, il colosso cinese fa le cose in grande e non ne fa mistero. La sua sfida per la conquista del mercato globale passa anche da questa fabbrica.

Più grande di Tesla

Il confronto con la più grande “Gigafactory” di Tesla in Nevada è ancora più impressionante: la fabbrica BYD di Zhengzhou sarà oltre dieci volte più grande, dato che l’impianto americano si ferma a “soli” 12 chilometri quadrati. Questa disparità dimensionale sottolinea l’ambizione e la portata degli investimenti di BYD nel settore automobilistico.

L’estensione dichiarata di 30 chilometri quadrati non si limita alle sole linee di produzione, ma comprende un complesso di edifici di servizio, stabilimenti dedicati alla produzione di batterie, motori e carrozzerie, oltre a infrastrutture destinate al benessere dei dipendenti. Le immagini riprese da un drone rivelano un’organizzazione meticolosa degli spazi, con uffici, magazzini, complessi abitativi per i lavoratori, un campo da calcio e diversi campi da tennis, tutti interconnessi da una vasta rete stradale. Questa configurazione suggerisce una visione olistica della produzione, integrando l’attività industriale con le esigenze della numerosa forza lavoro.

Il sito è in fase di sviluppo

Attualmente, il sito si trova alla fase cinque del suo sviluppo, e si prevede che raggiungerà la sua piena espressione alla fase otto. Già nella fase attuale, la fabbrica ospita 60 mila dipendenti, un numero straordinario che è destinato ad aumentare di ulteriori 20 mila unità nei prossimi tre mesi. Questo incremento di personale rappresenta un quarto dell’attuale forza lavoro di BYD, evidenziando la rapida crescita del costruttore cinese non solo sul mercato interno, ma anche a livello internazionale.

Numeri di vendita importanti

Il successo di BYD è testimoniato dai numeri di vendita del 2024, anno in cui ha raggiunto la cifra di 4,27 milioni di auto vendute, posizionandosi al quinto posto tra i maggiori produttori mondiali e al primo per quanto riguarda i veicoli elettrificati. L’obiettivo dichiarato di BYD è quello di superare Tesla, non solo in termini di dimensioni delle fabbriche, ma anche nelle vendite di auto 100% elettriche, un traguardo che appare sempre più alla portata considerando l’imponente infrastruttura produttiva in fase di realizzazione a Zhengzhou.

In poche parole, la nuova fabbrica BYD di Zhengzhou è molto più di un semplice stabilimento industriale: è una vera e propria città dedicata alla produzione di automobili, con dimensioni che superano ogni precedente paragone nel settore. La sua estensione, la varietà delle infrastrutture e il numero di dipendenti testimoniano la forza e le ambizioni di BYD nel mercato globale dei veicoli, in particolare nel segmento cruciale dell’elettrico. Questa mega struttura cinese rappresenta un passo significativo nella competizione con i leader del settore e potrebbe avere un impatto profondo sul futuro della mobilità sostenibile.