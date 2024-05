Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA e Ferrari La nuova Ferrari di Fedez

La presenza di Fedez al GP di Monaco non è passata di certo inosservata. Il celebre rapper, nonché volto affermato della televisione nostrana, è salito agli onori della cronaca in primis per il gossip – sua specialità – facendosi immortalare mano nella mano con una nuova fiamma (una modella francese ventenne), ma anche per un’altra passione: quella dei motori. Si sa, il weekend del Gran Premio del Principato è un’occasione unica per radunare insieme una lunga schiera di fuori serie, e Fedez non si è tirato indietro sfoggiando una Ferrari speciale: la Daytona SP3.

Fedez stupisce a Montecarlo

La lista delle automobili con le quali il rapper milanese si è fatto vedere nel corso degli ultimi anni è davvero impressionante. Si va dalla Lamborghini Huracan alla BMW X7, passando per la Ferrari SF90 fino alla Ferrari Roma Spider. Insomma, il cantante ha il pallino per le supercar e non lo nasconde.

Dunque, per risaltare in mezzo a uno scenario speciale nel quale tutti mettono in mostra le creature più incredibili del mondo a quattro ruote, quale è il weekend di Montecarlo, Fedez ha sfoggiato una Ferrari Daytona SP3, una vettura a tiratura limitata e molto particolare per via della sua carrozzeria bombata e affilata come un rasoio. Non ci è dato sapere se l’auto sia di sua proprietà o se l’abbia noleggiata per i giorni dell’evento, fatto sta che in moltissimi si sono fermati a osservarla e a immortalarla.

Una Ferrari fuori dal comune

Hypercar dal gusto particolare e dai contenuti tecnici fuori dal comune, la Ferrari Daytona SP3 è una vettura che ha bisogno di pochissime presentazioni. Questo modello del Cavallino Rampante adotta un propulsore F140HC, integralmente e a combustione interna. A dire il vero questo motore è il più potente finora realizzato da Ferrari: un V12 in posizione centrale-posteriore capace di sprigionare ben 840 CV. La velocità massima arriva fino a 340 km/h, mentre l’accelerazione da 0-100 km/h si registra in 2,8 secondi.

La Daytona SP3 è il terzo modello della famiglia di vetture in edizione limitata chiamata “Icona”, pensata richiamando modelli che rimandano nel nome e nel design le vetture storiche di Maranello. La Daytona SP3 è stata presentata il 20 novembre 2021, con la produzione prevista in soli 599 esemplari. Questa supercar riprende il telaio monoscocca in fibra di carbonio della precedente LaFerrari, con la carrozzeria che viene realizzata attraverso materiali compositi. Alcune aree e zone del telaio per assorbire gli impatti e gli urti, sono realizzate in kevlar.

La vettura adotta una carrozzeria del tipo berlinetta, ma con tetto targa e hard-top asportabile. Stilisticamente si ispira a quelle concept di Maranello che hanno fatto sognare la generazione a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, quali sono le 330 P3/4 e 330 P4. La plancia è invece minimalista, dotata di una strumentazione digitale con display da 16 pollici con comandi a sfioramento posti sul volante. I sedili sono fissati direttamente al telaio, come su un’auto da corsa. Un oggetto così straordinario richiede un prezzo fuori dal comune: 2,3 milioni di euro. Siamo certi che Fedez si sia divertito a bordo di questo bolide.