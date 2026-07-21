Maserati presenta una nuova campagna con Alessandro Del Piero e la GranTurismo. Il film è stato realizzato interamente con l'intelligenza artificiale

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Maserati: l'ultima frontiera è lo spot con l'IA

Maserati ha svelato al mondo una nuova, suggestiva campagna di comunicazione che fonde l’anima sportiva dell’Italia con l’ambizione globale di un marchio che, da oltre un secolo, definisce i canoni della bellezza e dell’ingegno automobilistico. Al centro di questo ambizioso progetto si trova un cortometraggio che vede come protagonista d’eccezione Alessandro Del Piero, l’indimenticabile numero 10 della Juventus e degli azzurri, simbolo universale di orgoglio e determinazione nazionale.

New York nel silenzio dell’AI

Una delle particolarità più affascinanti di questa produzione risiede nella sua realizzazione tecnica: il film è stato interamente creato utilizzando la tecnologia dell’intelligenza artificiale. Questa scelta ha permesso di dipingere uno scenario surreale e onirico: una New York City deserta e completamente immobile. La metropoli che non dorme mai viene rappresentata in un silenzio assoluto, rotto esclusivamente dal suono profondo e inconfondibile del motore Nettuno, il propulsore delle creazioni modenesi.

L’opera ritrae Maserati come “The Italian GranTurismo: Effortless Luxury Performance”. Attraverso lo sguardo e la guida sicura di Del Piero, la pellicola accompagna lo spettatore in un viaggio che attraversa le strade di Manhattan per dirigersi verso il New Jersey, trasmettendo l’idea di un movimento inarrestabile. Come sottolineato nel film, gli italiani sono sognatori per natura, ma possiedono la rara capacità di trasformare quelle visioni in realtà concrete e tangibili.

Il significato simbolico

Alessandro Del Piero ha descritto l’esperienza di questo viaggio virtuale come un momento di profonda riflessione sul significato di “simbolo”. Il campione ha paragonato il senso di orgoglio provato alla guida della nuova Maserati GranTurismo a quello di indossare la maglia azzurra prima di scendere in campo davanti al mondo intero. Nelle sue parole, il film cattura l’essenza di un brand la cui storia è stata plasmata dal coraggio e dalla ricerca incessante della bellezza.

La campagna, realizzata in collaborazione con l’agenzia creativa Migrante, arriva in un momento cruciale per il Tridente. Con una gamma rinnovata che include modelli come la GranTurismo Folgore (100% elettrica) e la linea MC20 dotata di tecnologia derivata dalla Formula 1, Maserati punta a ribadire la propria eccellenza artigianale su scala mondiale. Cristiano Fiorio, Chief Marketing Officer di Maserati, ha spiegato che il marchio sceglie di guardare al futuro con ottimismo, rendendo omaggio a chi ha trionfato nel passato e a chi continua a lavorare per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.

La GranTurismo: simbolo di una nazione

La protagonista meccanica del film è la nuova Maserati GranTurismo, il modello che incarna meglio di ogni altro il concetto di Gran Turismo italiano: una vettura capace di combinare comfort assoluto e piacere di guida con prestazioni da supersportiva. Disponibile sia con il motore V6 a benzina che nella versione Folgore, la GranTurismo rappresenta la sintesi perfetta tra tradizione e futuro.

Questo nuovo film (visibile a questo link) non è soltanto una pubblicità automobilistica, ma un pezzo di cultura moderna. Rappresenta una Maserati che “non si ferma mai”, orgogliosa di rappresentare l’Italia ogni volta che un suo motore si accende. Attraverso il connubio tra la leggenda sportiva di Del Piero e l’avanguardia tecnologica dell’AI, Maserati invita il pubblico a continuare a sognare, ricordando che i capitoli più memorabili dell’automobilismo e del motorsport globale portano la firma del Tridente.