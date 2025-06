Gli utenti di Uber dimenticano spesso cose a bordo dei veicoli utilizzati per il trasporto: in alcuni casi, però, gli oggetti dimenticati sono molto strani

Uber è un servizio diffuso in tanti mercati mondiali che permette alle persone di spostarsi con grande semplicità, soprattutto nelle città più affollate, e con costi spesso accessibili. Considerando l’elevato flusso di utenti che, giorno dopo giorno, ricorre ai servizi di Uber, il numero di oggetti dimenticati sui veicoli utilizzati per lo spostamento è davvero elevato. Alcuni di questi, però, sono più strani di altri. Uber ha un sistema che consente di denunciare lo smarrimento di un oggetto personale durante una corsa direttamente tramite l’app, con il driver che può ottenere una mancia in cambio della riconsegna del prodotto. In alcuni casi, però, i driver di Uber hanno dovuto riconsegnare prodotti molto particolari. Ecco gli oggetti smarriti più incredibili che sono stati ritrovati a bordo di un veicolo del servizio di trasporto.

Gli oggetti smarriti dagli utenti

Tra gli oggetti che gli utenti Uber (negli Usa) dimenticano con maggiore frequenza ci sono gli smartphone, con 1,7 milioni di esemplari dimenticati. Gli iPhone guidano la classifica, considerando il ruolo di primo piano di Apple sul mercato americano. Tra gli oggetti più dimenticati ci sono altri prodotti dell’azienda di Cupertino come le Airpods e gli iPad. La classifica comprende anche le chiavi e il portafogli oltre a valigie, zaini e capi di abbigliamento.

Per qualche strana coincidenza, il mercoledì è il giorno della settimana in cui si dimenticano con più facilità i medicinali mentre giovedì e venerdì sono gli ombrelli a conquistare la prima posizione. Il sabato, invece, tocca al cappello da cow-boy. La domenica gli utenti dimenticano le carte di pagamento mentre lunedì e martedì vengono lasciati in auto capi di abbigliamento come guanti e giacche. Prima di analizzare quelli che sono stati gli oggetti più strani dimenticati, ricordiamo che ci sono anche alcuni veicoli Uber insoliti.

Le stranezze

Alcuni oggetti insoliti vengono dimenticati a bordo dei veicoli di Uber, servizio su cui in Italia è in corso una stretta regolatoria. Tra questi troviamo ben 175 hamburger congelati e anche una testa di manichino con capelli umani. Da segnalare, inoltre, che sono state lasciate su un Uber anche 10 aragoste vive. Tra le stranezze ritrovate dai driver di Uber troviamo una borraccia ricavata da un corno vichingo e anche una motosega. A sorpresa c’è spazio anche per un paio di orecchie da Shrek.

È stato dimenticato anche un bouquet di 100 rose. La classifica va avanti e diventa sempre più particolare. Un utente ha dimenticato delle lettiere per gatti mentre alcuni musicisti hanno lasciato a bordo una tromba, un trombone, una fisarmonica e un violino. Non mancano, inoltre, dei documenti per il divorzio, kit per il test del DNA, decine e decine di uova e anche barattoli di sottaceti.

In alcuni casi, gli oggetti ritrovati a bordo di un Uber sono particolarmente costosi. Qualcuno, infatti, ha dimenticato un orologio Rolex d’oro mentre un altro utente ha lasciato su una vettura un paio di scarpe Nike Air Jordan da collezione, per un valore stimato di quasi 2.000 dollari. Quelli citati sono solo gli oggetti smarriti e per cui è stato segnalato lo smarrimento. L’elenco potrebbe essere ancora più lungo e potrebbe includere diversi altri prodotti.