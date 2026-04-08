Nascosti in piena vista tra materiali ecologici e design affilato: come scovare i piccoli predatori nell'abitacolo dell'Astra e della Sports Tourer

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Sulla nuova Opel Astra continua la tradizione degli squali nascosti

Con la Pasqua appena trascorsa e la tradizionale caccia alle uova, c’è chi in Germania ha deciso di offrire un’attività alternativa altrettanto entusiasmante: la ricerca di piccole creature marine nascoste in piena vista. Non si tratta di un errore geografico, ma di una tradizione che da ormai due decenni anima l’abitacolo delle vetture di Rüsselsheim: il leggendario avvistamento degli squali Opel. Trovare questi piccoli predatori richiede un occhio attento e una buona dose di curiosità, poiché sono “creature marine” decisamente riservate che amano nascondersi nei punti più impensabili della nuova Opel Astra.

La nascita di un mito

Per capire come mai dei pesci cartilaginei siano finiti all’interno di una bestseller compatta, bisogna riavvolgere il nastro del tempo fino a una domenica pomeriggio del 2004. Il designer Dietmar Finger era a casa, intento a lavorare a uno schizzo per la futura Opel Corsa D. In quel momento stava disegnando il pannello esterno del cassetto portaoggetti, un elemento solitamente invisibile ma fondamentale per garantire stabilità attraverso delle costole integrate nella plastica. Mentre tracciava quelle linee, suo figlio lo osservò e gli lanciò una sfida: “Perché non disegni semplicemente uno squalo?“.

L’idea, nata per gioco, convinse subito Finger, che diede ai rinforzi la forma del predatore. Il giorno dopo, il profilo dello squalo fu mostrato al capo designer di allora, Niels Loeb, che ne rimase affascinato. Da quel cassetto portaoggetti è iniziata una storia che ha attraversato generazioni di modelli: dalla Zafira — dove ne furono nascosti ben tre — alla ADAM, fino alle attuali Grandland, Mokka e Frontera.

La nuova Opel Astra: tecnologia e carattere

Oggi, questa tradizione rivive nella nuova Opel Astra, una vettura che si presenta più affilata e moderna che mai. Progettata e costruita interamente presso la sede storica di Opel, la nuova Astra non è solo una sorpresa estetica, ma un concentrato di innovazione tecnica. Il design pulito è dominato dal frontale Opel Vizor, ora ancora più incisivo e, insieme al logo “Blitz”, illuminato.

Sotto la carrozzeria batte un cuore tecnologico d’avanguardia: i nuovi fari a matrice di Led Intelli-Lux HD vantano oltre 50.000 elementi, garantendo una precisione d’illuminazione senza precedenti per il segmento. Anche sul fronte della mobilità elettrica il passo avanti è netto: la Opel Astra Electric permette oggi di percorrere fino a 454 chilometri (WLTP) con una singola carica, un’autonomia pensata per i lunghi viaggi in totale relax.

Dove si nascondono i predatori?

Tuttavia, mentre l’esterno dell’auto brilla di luce propria, i piccoli squali sembrano preferire l’ombra. Realizzati con materiali ecologici, questi mini-predatori si sentono a loro agio sotto le superfici dell’abitacolo. Per chi volesse cimentarsi nella caccia, ecco qualche indizio: vale la pena cambiare prospettiva tra i sedili anteriori o esplorare con attenzione il vano bagagli della versione Sports Tourer, dove gli squali potrebbero “nuotare” ad altezze decisamente inaspettate.

Il bello di questo rituale è che le posizioni esatte rimangono segrete fino al lancio, persino per la direzione generale dell’azienda. Ogni capo designer d’interni, dalla metà degli anni 2000, si assicura che almeno uno squalo trovi dimora nel nuovo modello, rendendo la consegna dell’auto un momento ludico per i nuovi clienti.

La “storia dello squalo Opel” è destinata a continuare anche nei futuri veicoli del marchio, pronti a cambiare territorio tra le profondità degli interni e la carrozzeria. In un mondo automobilistico spesso dominato dalla fredda logica dei numeri, Opel sceglie di mantenere vivo questo tocco di carattere e umanità, ricordandoci che dietro ogni grande progetto c’è sempre l’idea geniale e un po’ folle di un ragazzo e di suo padre.