Ufficio Stampa Mercedes/Getty Images Guai per Osimhen: Mercedes lo avrebbe querelato per una GLE non restituita

Stavolta il binomio tra campioni del pallone e motori ruggenti sale alle cronache per i motivi sbagliati. Victor Osimhen sarebbe finito nel mirino della giustizia per una Mercedes GLE in leasing, non avendo onorato i termini del contratto come previsto. Secondo quanto riferisce RaiNews, l’ex attaccante del Napoli (ora in forza al Galatasaray) dovrebbe rispondere dell’accusa di appropriazione indebita, con la querela già depositata a Crescenzago, alle porte di Milano.

Le indiscrezioni sulla denuncia

Tutto nascerebbe nel 2023, quando il giocatore avrebbe preso in leasing una Mercedes-Benz GLE ibrida senza però rispettare gli accordi. La denuncia parla di rate non pagate e, cosa ancora più grave, della mancata restituzione del SUV alla scadenza del contratto. In tal caso, la posizione del 27enne peggiorerebbe drasticamente perché il mancato pagamento ti rende debitore, ma tenere la vettura invece di ridarla al termine del periodo pattuito ti fa scivolare dritto nel penale. Le indiscrezioni giornalistiche segnalano un buco di circa 90.000 euro, quasi un’inezia per un calciatore tanto affermato, eppure sufficiente a spingere i legali della Mercedes ad adire le vie legali.

Anche se in rete circolano voci su una fantomatica Classe G appartenuta a Osimhen, la ricostruzione più solida punta sulla Mercedes-Benz GLE ibrida di tipo plug-in. La versione 400e, spinta da un motore a benzina e da uno elettrico per un totale di 381 CV, costa oltre 100.000 euro nel mercato italiano e dalla sua può annoverare una percorrenza di circa 100 km in elettrico. A quanto pare, lo stesso silenzio del powertrain sarebbe ciò che accomuna il potente modello di Stoccarda e il rapporto tra il bomber e la finanziaria.

Un parco macchine da fenomeno

Al momento, nessuna delle parti coinvolte ha rilasciato dichiarazioni (del resto, la notizia è ancora fresca), eppure partono le prime discussioni. A colpire non è tanto la denuncia in sé, quanto semmai il contrasto tra la personalità esuberante di Victor Osimhen, sia dentro che fuori il rettangolo verde, e la delicatezza della questione. Finora l’ex idolo dello Stadio Maradona aveva suscitato l’entusiasmo dei follower con i bolidi custoditi in garage, su tutti la Lamborghini Revuelto total black da mezzo milione di euro, al fianco di una Rolls-Royce. Finire sui giornali per una denuncia legata a un leasing non onorato crea un cortocircuito d’immagine evidente.

A questo punto, mettiamoci comodi in attesa di aggiornamenti. Qualunque sia la situazione, a scanso di equivoci va sottolineato come, anche in caso di effettiva denuncia, spetterebbe a un giudice stabilire se la tesi avanzata dall’accusa corrisponda al vero. Gli inquirenti dovrebbero analizzare i contratti, verificare i flussi di pagamento e definire la presenza di un reale dolo o se, come spesso capita in questi passaggi di carriera tra un Paese e l’altro (dall’Italia alla Turchia), si sia trattato di un gigantesco pasticcio burocratico gestito male dal suo entourage. Eventuali chiarimenti della difesa del calciatore potrebbero essere d’aiuto. Per ora, resta solo il rumore di una vicenda che, per una volta, vede un’auto di lusso non come un trofeo, bensì come un problema legale.