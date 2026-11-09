La Pagani Utopia di Renzo Rosso è rimasta ferma a Bassano del Grappa, avvolta dal fumo. Non è chiaro di che guasto si tratti

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Pagani Pagani Utopia di Renzo Rosso, fumo e guasto

A Bassano del Grappa una Pagani Utopia di proprietà di Renzo Rosso, l’imprenditore veneto fondatore di Diesel, è stata ripresa mentre era ferma a bordo strada avvolta dal fumo. I filmati dell’auto ferma, con una grossa nube bianca che esce dalla carrozzeria, hanno fatto in fretta il giro dei social, e c’è già chi parla di motore fuso.

Ma è andata davvero così? Per ora nessuno lo conferma, e guardando bene le immagini saltano fuori dettagli che lasciano tanti dubbi.

Una Pagani Utopia avvolta nel fumo

Al volante non c’era Rosso, ma un suo collaboratore. L’inconveniente è capitato a Bassano del Grappa, città a cui l’imprenditore è molto legato. Fortunatamente nessuno si è fatto male, anche se vedere un’auto di questo valore bloccata lungo la strada non è uno spettacolo che capita tutti i giorni.

Una Pagani, del resto, non si confonde con le altre: proporzioni, carrozzeria e dettagli raccontano subito che si tratta di un’auto per pochissimi clienti. Ecco perché il video ha incuriosito così tanto.

Possibile che una macchina costruita con tanta attenzione abbia un guasto così serio durante un normale giro? La risposta onesta, al momento, è che non sappiamo cosa si sia rotto. Le immagini mostrano l’auto ferma e la nube che esce, ma non bastano per una diagnosi affidabile.

Problemi al motore?

Il dettaglio che fa riflettere è la posizione del fumo. Nei filmati la nube bianca sembra alzarsi dalla parte anteriore della Utopia, mentre il V12 sta dietro l’abitacolo. Non basta per escludere un guaio al motore, ma consiglia di andarci piano con le ipotesi più catastrofiche.

Un’ipotesi alternativa è una perdita nel sistema di raffreddamento. Un manicotto danneggiato, o del liquido refrigerante finito su parti molto calde, può produrre un sacco di vapore e dare alla scena un’aria ben più drammatica del guasto vero e proprio. Resta comunque una possibilità, nulla di più: per capirci qualcosa servirà un controllo accurato dell’auto e dei componenti coinvolti.

Non si sa nemmeno se la Utopia sia ancora coperta da garanzia, un dettaglio che, vista la cifra in gioco, avrebbe il suo peso per il proprietario.

Hypercar da collezione

La Utopia nasce a San Cesario sul Panaro, vicino a Modena, dove Pagani costruisce le sue auto in modo molto diverso dai grandi costruttori. Ogni esemplare è praticamente cucito addosso a chi lo ordina: materiali, finiture e abbinamenti di colore si decidono insieme al cliente, e per questo è raro trovarne due identiche.

Sotto la carrozzeria c’è un V12 biturbo Mercedes-AMG da 6,0 litri e 864 CV, una scelta che mantiene vivo il fascino dei grandi dodici cilindri mentre l’industria cambia pelle. Il prezzo si aggira intorno ai tre milioni di euro e può salire parecchio a seconda delle personalizzazioni.

Tutto questo, però, non mette al riparo da imprevisti: anche le auto più costose restano macchine complesse, fatte di impianti e componenti che possono avere un malfunzionamento.

Per sapere se la Utopia di Rosso abbia subito danni importanti toccherà aspettare notizie più precise. Intanto, a Bassano, la bellezza di questa hypercar ha lasciato per una volta il posto a una scena ben diversa: quella di un gioiello fermo lungo la strada, avvolto dal fumo.