iStock Strisce blu sempre più care: Milano guida la classifica

Trovare parcheggio è ormai una delle prove di resistenza quotidiane per chi si muove in auto nelle grandi città. E quando finalmente si scorge uno stallo libero, spesso arriva la seconda stangata: il costo della sosta. Le strisce blu, nate per regolamentare il traffico e favorire il ricambio delle auto, sono diventate negli anni anche uno strumento sempre più rilevante per le casse comunali. Il risultato? Tariffe molto diverse da città a città, con alcune realtà in cui parcheggiare per poche ore può incidere quanto un pranzo al ristorante. Vediamo quali sono le città italiane dove le strisce blu costano di più e perché Milano è considerata, da molti automobilisti, un vero incubo.

Chi stabilisce il prezzo

Non esiste un listino unico nazionale per la sosta a pagamento. A stabilire costi, orari e modalità delle strisce blu sono i Comuni, come previsto dall’articolo 7 del Codice della Strada. Gli enti locali possono decidere le tariffe in base a diversi fattori: densità del traffico, posizione delle aree di sosta, presenza di servizi pubblici alternativi e necessità di limitare la permanenza delle auto nelle zone più frequentate.

Per alcuni Comuni, le strisce blu rappresentano uno strumento di gestione della mobilità, utile a incentivare l’uso del trasporto pubblico. Per altri, soprattutto nei centri storici e nelle aree a forte vocazione turistica, diventano anche una voce importante di entrata.

Milano da incubo

Milano è da anni in cima alla classifica delle città più care per la sosta su strada. Nel cuore della città, in particolare all’interno della Cerchia dei Bastioni, che coincide con l’Area C, le tariffe raggiungono livelli che mettono alla prova anche i portafogli più resistenti. Qui il costo è di 3 euro all’ora per le prime due ore, per poi salire a 4,50 euro all’ora dalla terza in poi.

Un prezzo che pesa soprattutto su chi è costretto a fermarsi più a lungo, magari per lavoro o per un imprevisto. Al di fuori dell’Area C, ma ancora in zone centrali comprese tra il perimetro della congestion charge e la cerchia filoviaria, la tariffa scende a 2 euro all’ora nei giorni feriali, dalle 8 alle 19. Nelle aree più esterne, invece, si va da 1,20 a 1,50 euro all’ora.

Il dato interessante è che il Nord Italia, in generale, presenta costi mediamente più elevati rispetto al resto del Paese, con differenze che possono arrivare anche al 25-30% rispetto a molte città del Centro e del Sud.

Roma insegue

La Capitale insegue a non grande distanza. Negli ultimi mesi il comune romano ha aggiornato le tariffe, sostenendo aumenti importanti soprattutto al centro. Nell’area storica il parcheggio arriva a 3 euro all’ora, mentre per tutto l’anello ferroviario il costo medio è di 1,50 euro.

Uscendo dalla fascia verde e avvicinandosi al Raccordo i valore scendono in maniera sostanziale, raggiungendo facilmente 1 euro all’ora, valore standardizzato fino a pochi anni fa.

Care anche Bologna e Firenze

Anche Bologna e Firenze rientrano tra le città più care per la sosta su strada con cifre molto simili. Ad esempio Bologna richiede 2,40 euro all’ora per parcheggiare nella Cerchia del Mille, con un abbassamento progressivo dal centro storico verso le aree periferiche che passano da 1,80 euro a 1,20 euro l’ora.

Firenze adotta invece il sistema delle Zone a Controllo Sosta (ZCS), collocate all’esterno della ZTL. Nella ZCS 1, la più centrale, la prima ora costa 2,40 euro, mentre dalla seconda ora in poi si sale a 3 euro. Nelle zone più esterne, identificate come ZCS 2, 3, 4 e 5, i prezzi sono più contenuti: 1 euro per la prima ora e 2 euro per le successive.