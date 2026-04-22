Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Parcheggiano da sempre davanti a casa, ma ora ricevono delle sanzioni: perché

Immaginate di tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro, compiere il gesto più naturale del mondo — ovvero parcheggiare l’auto nel vialetto di proprietà o davanti al vostro garage — e scoprire, il mattino seguente, che quel gesto vi è costato 200 dollari di multa. Sembra l’incipit di un racconto distopico sulla burocrazia impazzita, una situazione talmente paradossale da sfidare il senso comune: essere sanzionati per aver “occupato” lo spazio davanti alla propria residenza. Eppure, questa è la cronaca di una realtà che sta scuotendo la tranquillità di diversi quartieri residenziali, trasformando il concetto di “casa dolce casa” in un costoso rompicapo normativo.

Il paradosso di Annapolis

Ad Annapolis, negli Stati Uniti, la quotidianità di molti cittadini è stata stravolta da un’improvvisa e severa applicazione delle norme sul parcheggio. Situazioni che per decenni sono state considerate consuetudinarie, se non ovvie, sono finite nel mirino dei controllori comunali.

Non si tratta di casi isolati di sosta selvaggia, ma di fatti quotidiani: una vettura ferma davanti al proprio garage o una seconda auto di famiglia parcheggiata in strada, esattamente in corrispondenza dell’accesso al proprio domicilio. La stranezza della situazione è amplificata dalla tempistica. Secondo numerose testimonianze, ci sono famiglie che risiedono negli stessi appartamenti da oltre vent’anni e che non avevano mai ricevuto una contravvenzione per questo tipo di sosta.

All’improvviso, però, il vento è cambiato: i controlli sono diventati capillari e spietati, con raffiche di verbali staccati nello stesso giorno e nella stessa via, quasi a voler segnare un punto di non ritorno nella gestione dello spazio pubblico e privato. Lo spazio davanti casa, se non contrassegnato dalle righe, non è un parcheggio. Dunque, è sanzionabile.

Lo scontro fra ieri e oggi

Il problema, oltre che normativo, è diventato quasi fisico perché si scontra con la realtà materiale dei veicoli odierni. Le strade e i vialetti più datati di Annapolis non sono stati progettati per i contemporanei giganti della strada. SUV e pickup, non a caso, giocano un ruolo cruciale in questa ondata di multe. Quando queste vetture vengono parcheggiate nei vialetti privati, spesso la loro lunghezza eccede lo spazio disponibile, portandole a sconfinare leggermente sul marciapiede. Questo “straripamento”, anche se di pochi centimetri, è sufficiente a far scattare la sanzione aggiuntiva.

Il paesaggio urbano diventa così teatro di un conflitto tra la struttura architettonica del passato e le esigenze di mobilità del presente. Intanto, l’amministrazione di Annapolis difende il proprio operato invocando ragioni superiori di sicurezza e fluidità della circolazione pedonale. L’argomentazione ufficiale è chiara: i marciapiedi devono rimanere liberi per permettere a chiunque di transitare senza ostacoli.

Tuttavia, i residenti denunciano un’applicazione del regolamento troppo rigida e priva di elasticità, sottolineando come sia quasi impossibile applicare alla lettera norme così severe in quartieri storici dove gli spazi sono intrinsecamente limitati.

Una convivenza difficile

La morale che emerge dalle strade di Annapolis è quella di una comunità frustrata, costretta a misurarsi con il centimetro ogni volta che rientra a casa. La sanzione di circa 200 dollari non è solo un colpo al portafoglio, ma viene percepita come un’invasione della sfera privata in situazioni che non arrecano un reale disturbo alla collettività.

Il dibattito resta aperto: è giusto che la sicurezza pedonale prevalga sempre, anche a costo di multare un cittadino davanti alla propria porta? O la burocrazia dovrebbe mostrare un volto più umano? Ai posteri, come sempre, l’ardua sentenza.