Un giovane è riuscito a farsi togliere la patente in appena 24 ore, avendo causato un incidente a bordo del suo veicolo

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iStock Un caso incredibile in Francia

Prendere la patente richiede impegno e pratica. Bisogna conoscere il Codice della Strada e avere il controllo del veicolo per muoversi in sicurezza. Per questo motivo, per un neopatentato, i primi giorni alla guida sono solitamente caratterizzati da una grande prudenza.

Questo, però, non è sempre vero. Come dimostra un recente caso di cronaca avvenuto in Francia, dove un 18enne svizzero ha scelto di celebrare il suo primo giorno da patentato cercando di provare subito l’ebbrezza dell’alta velocità.

Qualcosa però è andato storto e il ragazzo è stato protagonista di un incidente particolarmente serio che, tra le conseguenze, ha portato anche al ritiro della patente appena rilasciata. Ecco i dettagli completi in merito.

Cosa è successo

Il diciottenne che aveva appena ottenuto la patente è stato coinvolto in un grave incidente mentre si trovava a bordo della sua Caterham. L’episodio è avvenuto in Francia e, come chiarito dalla Polizia locale, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto ha improvvisamente sbandato, ha abbattuto una recinzione ed è finita capovolta nel giardino di un’abitazione.

Insieme a lui viaggiava anche una sedicenne. Entrambi gli occupanti hanno riportato ferite medio-gravi e, dopo le prime cure dei sanitari, sono stati trasferiti in ospedale in ambulanza. L’episodio ha richiesto l’intervento del gruppo infortunistica della polizia per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Da quanto riportato da ledauphine.com, gli esperti della scientifica sono stati chiamati sul posto per raccogliere prove e cercare di determinare la causa precisa dell’incidente.

I rischi dei neopatentati

Chi si mette al volante, subito dopo aver ottenuto la patente, dovrebbe avere una conoscenza ottima delle regole del Codice della Strada e, grazie alla fase di pratica, dovrebbe avere già una buona dose d’esperienza alle spalle, in modo da poter affrontare i primi spostamenti in sicurezza.

Il caso registrato in Francia dimostra, però, alcuni dei rischi a cui possono andare incontro i neopatentati. In particolare, l’inesperienza può giocare un brutto scherzo e la troppa sicurezza, soprattutto per chi si mette alla guida di una vettura sportiva, rischia di diventare la causa di un incidente. Anche per questo motivo, la normativa italiana limita le opzioni a disposizione dei neopatentati che possono guidare solo vetture non particolarmente potenti.

Ricordiamo che una recente indagine conferma un calo di interesse da parte dei più giovani per la patente, con un sostanziale incremento del numero di bocciati all’esame. Nel frattempo, però, si sta valutando anche la possibilità di introdurre la patente B a partire da 17 anni, con una serie di limitazioni ma con l’obiettivo reale di rendere più accessibile la guida.