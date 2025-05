Fonte: Slate Auto Prenotazioni da record per Slate Truck

Mentre il Cybertruck di Tesla deve fare i conti con risultati non certo straordinari, anche per via di un prezzo davvero elevato, il progetto del nuovo pick-up elettrico sostenuto direttamente da Jeff Bezos, fondatore di Amazon, sta ottenendo ottimi numeri, almeno per quanto riguarda questa prima fase in cui i potenziali clienti possono prenotare il veicolo con un piccolo acconto. Slate Auto, l’azienda che ha ricevuto un finanziamento diretto da Bezos, sta raccogliendo un grande interesse che potrebbe tradursi in un vero e proprio successo commerciale, decisamente inaspettato considerando le caratteristiche basilari del modello e il suo primo mercato di commercializzazione (gli Stati Uniti).

Elettrico ed economico

Su Virgilio Motori abbiamo affrontato il tema del “nuovo pick-up di Jeff Bezos” il mese scorso. La notizia, in breve, è semplice: Slate Auto è una startup con sede nel Michigan e punta a rivoluzionare il mondo della mobilità a zero emissioni con il lancio di un pick-up, una tipologia di veicolo diffusissima in Nord America. La particolarità del progetto è rappresentata dal prezzo. Slate Auto, infatti, punta a commercializzare il suo modello a partire da circa 25.000 dollari, riducibili ulteriormente con gli incentivi. Il veicolo costerà, quindi, molto meno della metà della versione economica del Tesla Cybertruck. A sostenere il progetto, oltre a Bezos, ci sarebbero altre importanti figure del mondo finanziario americano. L’obiettivo è rendere accessibile la mobilità elettrica puntando su un veicolo che, in Nord America, rappresenta la scelta preferita da molti automobilisti.

Cresce l’interesse per il pick-up

Il nuovo Slate Truck sarà disponibile sul mercato non prima del 2026. Il modello è ancora in sviluppo e ci sono diversi aspetti che dovranno essere definiti nel dettaglio. In questo momento, l’azienda raccoglie le prenotazioni da parte dei potenziali clienti che possono versare un acconto di 50 dollari per prenotare un’unità del veicolo. In poche settimane, il progetto ha attirato l’attenzione di più di 100.000 clienti. Si tratta di un grandissimo risultato che conferma le potenzialità del piano di sviluppo di Slate, sostenuto direttamente da Jeff Bezos.

La versione base del pick-up elettrico sarà molto basilare e diversi elementi che oggi sono parte integrante della dotazione di serie di quasi tutti i modelli sul mercato saranno proposti come accessori. Non ci sarà un display touch nella plancia che sarà sostituito da un alloggiamento per lo smartphone. L’azienda metterà a disposizione dei suoi clienti svariati kit di conversione. Dal modello base, un pick-up a due posti, sarà possibile passare a un SUV a cinque posti o anche a un crossover fastback. L’idea di base è creare un progetto flessibile ed economico che, grazie ad ampi margini di personalizzazione, sia in grado di soddisfare tutte le esigenze della clientela.

Dal punto di vista tecnico, inoltre, sono previste due versioni, una con batteria da 52,7 kWh e una da 84,3 kWh. L’autonomia, con riferimento al ciclo EPA, sarà, rispettivamente, di 241 e 386 chilometri. Al lancio, inoltre, ci sarà una sola motorizzazione: il pick-up potrà contare su di un motore elettrico da 204 CV posizionato sull’asse posteriore. Le dimensioni saranno quelle di un modello compatto, per la tipologia di veicolo. La lunghezza, infatti, sarà di 4,44 metri (1,24 metri in meno rispetto al Tesla Cybertruck). Ulteriori dettagli in merito al modello arriveranno nelle prossime settimane.