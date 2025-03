Pirelli Design e Denis Dekovic insieme per una collezione esclusiva: i Podium Caps portano la passione per il motorsport anche al di fuori della pista

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Pirelli Pirelli presenta la nuova collezione esclusiva di cappellini Podium Caps con Dekovic

Pirelli Design alza l’asticella. L’azienda, già sinonimo di innovazione su pista, punta ora a unire il suo DNA racing con la filiera del design. E per farlo si affida a un nome di peso: Denis Dekovic. Quest’ultimo non è un nome come tanti. Da oltre trent’anni Dekovic crea prodotti che lasciano il segno, con uno stile dove innovazione e carattere vanno di pari passo. Ora porta la sua esperienza in Pirelli Design per una collezione mossa da tre principi: velocità, estetica e spirito racing.

Podium Caps

“La collaborazione con Denis Dekovic apre un nuovo capitolo per Pirelli nel mondo lifestyle, dove portiamo la nostra passione per il design. Ogni capo, ogni materiale e ogni dettaglio di questa collezione riflette l’incessante ricerca di innovazione ed eccellenza da parte di Pirelli”, spiega Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion.

Primo step di questa sinergia? I Podium Caps, una Special Edition ispirata ai 14 Gran Premi della stagione 2025. Sono i cappellini che vedremo indossati dai piloti sul podio, e c’è di più: grazie alla nuova piattaforma Pirelli Design Store, saranno disponibili anche per il pubblico.

Ogni modello richiama i colori e i simboli del Paese ospitante. Dettagli curati, materiali di ottima fattura e un look accattivante, portando con sé l’anima del motorsport. Ogni dettaglio è studiato per riflettere lo spirito delle corse. Il logo Pirelli spicca sul fronte, mentre le finiture premium garantiscono comfort e durata. Ogni edizione avrà una grafica esclusiva legata al circuito di riferimento, rendendoli pezzi da collezione per gli appassionati di Formula 1 e di outfit sportivo.

“Ispirazione racing, qualità assoluta, attenzione ai dettagli. Questa collezione nasce per raccontare una storia. Pirelli è velocità, ma anche innovazione e cultura del design. Ogni pezzo unisce passato e futuro con una visione contemporanea”, racconta Denis Dekovic. I primi modelli saranno disponibili nella settimana del Gran Premio d’Australia (16 marzo), seguiti da quelli dedicati a Cina (23 marzo) e Giappone (6 aprile).

È solo l’inizio

I cappellini sono appena l’inizio: Pirelli Design e Dekovic lanceranno anche una Capsule Collection di abbigliamento e accessori premium, dove l’estetica delle corse incontra materiali innovativi e dettagli artigianali.

L’adrenalina delle corse. La velocità, il brivido, l’istinto. Pirelli Design vuole catturarli e portarli fuori dalla pista. Non si limita all’abbigliamento, è un’estensione dello spirito racing. Ogni capo è un tributo alla competizione. Materiali tecnici, dettagli scolpiti, un design che non passa inosservata. Fibra di carbonio, finiture ispirate alle monoposto, tagli affilati.

Non c’è niente di casuale: tutto richiama il mondo delle alte prestazioni. In tribuna, in strada, nel quotidiano: il look è dedicato a chi vive il motorsport, ovunque. Sportività ed eleganze unite, senza forzature, perché solo così nascono le sinergie migliori, per dare vita a qualcosa di unico. Il frutto dell’esperienza congiunta di eccellenze riconosciute nei rispettivi campi, che mettono in comune le rispettive competenze, in nome di un obiettivo maggiore.

Pirelli punta a lasciare il segno anche nell’outfit. Con la stessa ambizione mostrata nelle gare in pista opera assieme a un partner d’eccezione, ammirato e stimato nel suo settore. Le basi per creare qualcosa destinato a durare nel tempo ci sono tutte.