Possedere un’auto nuova porta anche a tantissimi problemi di gestione. Dopo aver investito una grande somma o fatto un finanziamento, i proprietari vorrebbero preservare il bene da qualsiasi attacco ma vi spieghiamo come la tecnologia ha reso le vetture facili da aprire anche per i ladri. Nel 2024 i furti di veicoli in Italia sono tornati a toccare numeri record, raggiungendo il dato allarmante di 136.201 esemplari, un incremento del 3% rispetto al 2023. Centinaia di veicoli ogni mese vengono rubati con una facilità disarmante rispetto al passato.

Le tecniche si sono affinate negli anni, ma anche le reti di trasporto fuori dai confini europei sono divenute più efficienti. Una volta rubate le auto raggiungono zone franche, come il Nord Africa, diventando irrecuperabili per i proprietari. Un tempo si utilizzano dei mezzi meno sofisticati, come cacciavite o colpi di martello, per scassinare le portiere e accedere negli abitacoli. In estrema istanza c’era la possibilità di rompere anche il finestrino, ma ora bastano pochi secondi per sottrarre anche un mezzo di alta fascia senza fare danni.

Il metodo infallibile dei ladri

I telecomandi di sblocco di un’auto possono essere facilmente clonati. La tecnica è molto semplice e veloce: occorre avvicinarsi alla porta di casa della vittima, captare il segnale del portachiavi e trasmetterlo in tempo reale a un dispositivo nei pressi della vettura. L’auto si apre e il motore avvia come se fosse il legittimo proprietario a effettuare le operazioni. Per questo motivo è molto più facile che i ladri rubino un veicolo di ultima generazione, arricchito di tecnologie che avrebbero dovuto facilitare la vita degli automobilisti.

Rubare un’auto moderna è diventato un gioco da ragazzi e non è semplice proteggersi dagli attacchi. Le chiavi delle vetture andrebbero protette in un foglio di alluminio o riposte in una scatola schermata. In tal modo il segnale verrebbe oscurato per i ladri. Questi ultimi utilizzano anche dei dispositivi che bloccano il segnale di chiusura, lasciando il mezzo aperto senza che il proprietario se ne accorga. Bisogna stare molto attenti perché la tecnologia ha cambiato gli scenari.

Proliferano le truffe sulle auto di ultima generazione

I malviventi, inoltre, fotografano un’auto per poi metterla in vendita online e, una volta trovato l’acquirente, la rubano. Un sistema che ha fatto crescere i furti del 30% dal 2020 al 2024, con il 2025 destinato a segnare nuovi primati nonostante antifurti all’avanguardia. Sul mercato nero i nuovi modelli sono molto richiesti. In alcuni casi vengono smontate per risultare irrintracciabili. Funziona ancora molto bene il mercato dei pezzi di ricambio delle auto datate.

Le probabilità di recuperare un veicolo rubato variano tra il 40 e il 50% per i modelli più popolari, soltanto tra il 10 e il 20% per quelli di alta gamma, che vengono venduti all’estero. La rapidità dell’intervento è cruciale perché solo entro 24 ore ci sono speranzare di ritrovamento. Dopo giorni e settimane diventa una missione impossibile. Le auto dotate di sistema GPS sono state recuperate grazie al tracciamento, ove è stato possibile conoscere il punto esatto. Da una localizzazione di un solo veicolo è stata scoperta dagli agenti un’intera officina illegale ad Alicante, in Spagna. Un duello tra tecnologie che fa solo salire la nostalgia per dei tempi che non torneranno più.