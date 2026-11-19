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Getty Images Il Wallis Annenberg Wildlife

In California sta per aprire il più grande ponte faunistico del mondo: una struttura verde sopra la Highway 101, progettata per consentire agli animali di attraversare in sicurezza una delle arterie più trafficate di Los Angeles. Un progetto da circa 114 milioni di dollari che unisce ingegneria, mobilità e tutela della biodiversità.

Un ponte costruito non per le automobili, ma per gli animali. È questa la particolarità del Wallis Annenberg Wildlife Crossing, una delle opere infrastrutturali più interessanti realizzate negli Stati Uniti. Situato ad Agoura Hills, nella contea di Los Angeles, in California, il progetto permetterà alla fauna selvatica di attraversare la U.S. Highway 101 senza entrare in contatto con il traffico automobilistico.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 2 dicembre 2026, dopo un lungo percorso iniziato nel 2022. La struttura rappresenta un esempio concreto di come anche le grandi infrastrutture stradali possano essere progettate per convivere con l’ambiente naturale.

Un ponte verde sopra dieci corsie di autostrada

Il Wallis Annenberg Wildlife Crossing attraversa la Highway 101, una delle principali arterie della California meridionale, percorsa ogni giorno da oltre 300.000 veicoli. L’opera si sviluppa per circa 380 metri considerando l’intero collegamento ecologico e supera un’autostrada che, con le sue dieci corsie, rappresenta da decenni una barriera quasi invalicabile per numerose specie animali.

La particolarità è che non si tratta semplicemente di un cavalcavia. La superficie sarà ricoperta di terra, vegetazione e piante autoctone, ricreando un ambiente il più possibile simile a quello naturale circostante. L’obiettivo è consentire agli animali di spostarsi tra i territori delle Santa Monica Mountains e quelli delle Simi Hills, ristabilendo un collegamento ecologico interrotto dalla costruzione dell’autostrada.

Perché è stato costruito

Dietro il progetto c’è un problema ambientale molto serio. La Highway 101 ha progressivamente isolato le popolazioni animali che vivono nelle aree montuose intorno a Los Angeles.

Tra le specie maggiormente minacciate ci sono i puma. Questi grandi felini necessitano di territori molto estesi per cacciare, riprodursi e mantenere una popolazione geneticamente sana.

L’isolamento ha favorito l’aumento degli accoppiamenti tra individui imparentati, con conseguenze sulla diversità genetica e sulla sopravvivenza della specie. Il nuovo ponte dovrebbe permettere ai puma di spostarsi liberamente tra le diverse aree naturali, favorendo l’incontro tra popolazioni prima separate. Ma i benefici non riguarderanno soltanto i grandi felini: anche coyote, linci rosse, volpi, cervi, rettili, insetti e numerose specie di uccelli potranno utilizzare il passaggio.

Un’infrastruttura progettata per la biodiversità

La realizzazione del ponte ha richiesto un intervento ingegneristico complesso. Non è bastato infatti costruire una struttura capace di superare l’autostrada: è stato necessario ricreare un habitat che risulti sufficientemente naturale da convincere gli animali a utilizzarlo. Per questo motivo la superficie è caratterizzata da vegetazione autoctona, terreno naturale e collegamenti con gli habitat circostanti. Anche la progettazione ha tenuto conto della necessità di ridurre il rumore e il disturbo provocato dal traffico sottostante.

Il progetto ha compreso inoltre un secondo attraversamento sopra Agoura Road, necessario per garantire la continuità del percorso ecologico. I primi segnali sono già incoraggianti. Il National Park Service ha documentato la presenza di un coyote sulla rampa meridionale della struttura il 28 ottobre 2026, mentre nelle aree vicine sono stati osservati anche puma, cervi, volpi e linci rosse.

Gli scienziati installeranno telecamere per monitorare gli spostamenti degli animali e verificare nel tempo l’efficacia dell’opera.