In rete è andato virale il video di un ponte che sparisce nell'acqua: non c'è nulla di sorprendente però, si tratta di un ponte-tunnel attivo da tempo in Virginia

Fonte: 123RF La misteriosa infrastruttura non è altro che un ponte-tunnel in Virginia

Negli ultimi giorni è andato virale su alcuni social network un video di un ponte che “sparisce nell’acqua“. Questo video ha ottenuto milioni di visualizzazioni lasciando perplessi tantissimi utenti che non avevano mai visto qualcosa del genere. In realtà, però, non c’è nulla di particolare in quanto si tratta di una speciale infrastruttura che consente di collegare due sponde di uno specchio d’acqua (in questo caso un fiume).

Il ponte in questione si trova in Virginia, negli Stati Uniti, e collega Newport e Suffolk, permettendo agli automobilisti di passare, facilmente, da una parte all’altra del fiume. Chi non ha mai visto una soluzione del genere, con un ponte che “sparisce” nell’acqua, trasformandosi in un tunnel, potrebbe rimanere sorpreso. L’opera, lunga più di 7 chilometri, è attiva da tempo: la sua costruzione è stata completata nel 1992. Andiamo a scoprirne i dettagli completi.

Come funziona la struttura

L’infrastruttura si chiama Monitor-Merrimac Memorial Bridge-Tunnel. Come suggerisce il nome, si tratta di un ponte che, prima di raggiungere l’altra parte della costa, si trasforma in un tunnel, liberando una porzione di acqua e consentendo il passaggio facile delle navi, senza interruzioni per il traffico di auto e altri veicoli. Il video qui di sotto mostra chiaramente come funziona il passaggio da ponte a tunnel e nuovamente a ponte. Non è una novità che un ponte diventi virale, in modo sorprendente, sui social. Di recente, ad esempio, è salito alla ribalta anche il ponte delle montagne russe, una particolare struttura molto ripida in Giappone.

Le caratteristiche

Il Monitor-Merrimac Memorial Bridge-Tunnel è una struttura composta da due ponti, due isole artificiali e il già citato tunnel sottomarino, diventando una vera e propria attrazione grazie al video diventato virale sui social. Complessivamente, inoltre, ci sono quattro corsie, due in una direzione e due in un’altra direzione. La lunghezza complessiva è di poco più di sette chilometri ed è parte della Interstate 664. L’opera ha un ruolo chiave per il miglioramento dei trasporti nella zona, permettendo di passare facilmente da una sponda all’altra del James River.

Il sistema ponte-tunnel è utilizzato da diverse infrastrutture al mondo. Negli Stati Uniti e, in particolare, nello stato della Virginia, sono state realizzate altre costruzioni simili. In Europa, invece, un ponte-tunnel è stato realizzato per collegare Copenaghen (Danimarca) a Malmö (Svezia). In Cina, invece, è presente l’Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge–Tunnel System, una mega infrastruttura da ben 55 chilometri. Si tratta di opere molto interessanti che mostrano le sorprendenti capacità di progettazione e costruzione dell’umanità, sempre alla ricerca di nuovi sistemi per spostarsi in modo più efficiente.

Il tema dei ponti e delle infrastrutture all’avanguardia è sempre di attualità anche in Italia, dove, ricordiamo, ci prepariamo ad avviare la costruzione del ponte sullo stretto, anche grazie al nuovo Decreto Infrastrutture, appena approvato con l’obiettivo di velocizzare la realizzazione di varie opere strategiche sul territorio italiano. Per il “nostro” ponte, i lavori dovrebbero partire già nel corso dei prossimi mesi anche se i tempi di realizzazione andranno valutati passo dopo passo, in base all’andamento della prima fase della costruzione.