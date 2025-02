Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Sfida la natura nel cuore dell'Asia a bordo della sua Porsche 911 Dakar: 33.000 km in due mesi

Nguyen Hoang Anh, proprietario di una società di logistica, ha compiuto un’impresa straordinaria: un viaggio di 33.000 chilometri a bordo della sua Porsche 911 Dakar, attraversando Vietnam, Cina e Mongolia, fino al deserto del Gobi e ritorno. In 75 giorni, ha sperimentato temperature estreme, dai -20 ai +38 gradi Celsius, altitudini fino a 4.700 metri, e una varietà di terreni, dalle autostrade alle strade sterrate. Questa avventura ha trasformato lui e la sua auto sportiva off-road in celebrità locali.

Preparazione e partenza

Il viaggio è iniziato a settembre 2023 da Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam. Nguyen Hoang Anh ha guidato la prima 911 Dakar venduta in Vietnam, un modello GT Silver Metallic, uno dei soli 2.500 esemplari prodotti. L’idea di attraversare il deserto del Gobi, il più vicino al Vietnam, lo aveva affascinato a lungo. Nonostante la parola “vicino” possa essere fuorviante, il percorso si snodava attraverso Cina e Mongolia, richiedendo una preparazione accurata.

Prima della partenza, Nguyen Hoang Anh non ha apportato modifiche significative al veicolo, poiché la 911 Dakar è progettata per affrontare situazioni estreme. Tuttavia, consapevole delle sfide fisiche, ha effettuato un test drive di due giorni in Vietnam, percorrendo 2.000 chilometri.

Il percorso a bordo della Porsche 911 Dakar

Accompagnato da due amici in un pickup e un SUV, Nguyen Hoang Anh ha iniziato il suo viaggio verso il confine tra Laos e Cina. I primi giorni hanno visto il gruppo risalire la costa del Mar Cinese Meridionale, per poi dirigersi a ovest attraverso il Laos, ammirando panorami mozzafiato. La comunicazione avveniva tramite walkie-talkie e smartphone per le distanze più lunghe.

Entrati in Cina senza problemi, il team ha subito apprezzato la qualità delle strade. Qui, Nguyen Hoang Anh ha potuto testare appieno il potenziale della 911 Dakar. Un punto culminante è stato il Chaka Salt Lake nel Qinghai, un lago salato situato sull’altopiano tibetano a circa 3.100 metri di altitudine. La superficie del lago rifletteva il cielo blu, creando un’illusione di vicinanza.

In Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, il paesaggio ha iniziato a trasformarsi, con le prime aree sabbiose del deserto del Gobi e dolci colline. Nguyen Hoang Anh ha avuto l’opportunità di effettuare escursioni off-road con la 911 Dakar, scoprendo le sue capacità di arrampicata e sprint. In una scena pittoresca, il gruppo ha legato dei fuochi d’artificio alla parte posteriore dell’auto e ha attraversato la steppa, un’usanza cinese per scacciare gli spiriti maligni e propiziare la felicità.

Il viaggio, poi, ha toccato anche la sezione cinese della famosa Karakoram Highway, tra il Khunjerab Pass e Kashgar. Questa strada, un tempo parte della Via della Seta, raggiunge un’altitudine di 4.714 metri ed è considerata una delle strade più belle della Cina. Il percorso ha portato il gruppo attraverso il Dushanzi Grand Canyon e verso Kuqa, oltre le montagne Tian Shan, ammirando paesaggi spettacolari.

Dalla Cina alla Mongolia e oltre

Prima di raggiungere la Mongolia, il gruppo ha visitato Hemu, considerato da molti il villaggio più bello della Cina, situato nella regione del Kanas Lake. I paesaggi autunnali e la superficie liscia del lago hanno offerto momenti magici. Nguyen Hoang Anh ha sottolineato che uno dei motivi del suo viaggio era vivere esperienze intense come questa.

Raggiungere il deserto del Gobi ha rappresentato una sfida significativa. Il terreno accidentato, con pietre taglienti, ha causato la foratura di due pneumatici. Nonostante le difficoltà, il gruppo ha raggiunto la famiglia kazaka Beken, custodi della tradizione mongola dell’allevamento delle aquile. La vista di questi maestosi animali ha suscitato un sentimento di umiltà in Nguyen Hoang Anh, che ha paragonato la sua 911 Dakar a un’aquila.

In seguito, le difficoltà nel deserto sono continuate, con tratti sabbiosi che permettevano di “volare” e altri con pietre che rallentavano il progresso. Il team si è perso durante il tragitto verso le sorgenti termali di Tsenkher, nell’Arkhangai Province, e la 911 Dakar si è rivelata fondamentale per superare gli ultimi 20 chilometri off-road, tra fiumi e foreste.

Durante l’attraversamento di un fiume, il paraurti posteriore ha urtato delle rocce. La riparazione è avvenuta a Ulaanbaatar, dove Nguyen Hoang Anh ha scoperto una comunità di meccanici vietnamiti. Lasciando la capitale mongola, il gruppo ha ammirato il Lake Khövsgöl, il secondo lago più grande della Mongolia, con il sole che tramontava dietro le foreste autunnali.

Tornati in Cina, il team è stato accolto da fitte nevicate. La 911 Dakar ha avuto l’opportunità di “driftare” sulla neve, ma le strade ghiacciate hanno reso la guida pericolosa. Bloccati nel traffico, il gruppo ha deciso di affrontare un tratto off-road, superando i veicoli bloccati e generando un video virale sui social media. Mohe, la città più settentrionale della Cina, ha temperature che scendono sotto i -30 gradi Celsius in inverno. Da lì, il percorso ha portato il gruppo a China Snow Town (Zhongguo Xuexiang), dove la 911 Dakar è stata testata nella neve più famosa della Cina.

Il ritorno a casa e l’accoglienza da celebrità

L’ultima tappa, verso Ho Chi Minh City, è stata caratterizzata da un senso di euforia per l’impresa compiuta. Il gruppo ha visitato Dandong, al confine con la Corea del Nord, Pechino e Shanhai Pass, dove la Grande Muraglia Cinese finisce (o inizia, a seconda dei punti di vista) nell’oceano.

Durante il viaggio di ritorno, Nguyen Hoang Anh ha notato l’interesse delle persone, che li seguivano con i loro smartphone. Grazie ai social media cinesi, con gli hashtag “Vietnam911” e “VietnameseUncle”, lui e la sua Porsche sono diventati famosi.