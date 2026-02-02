La Porsche 911 ha conquistato il titolo di auto più venduta nel 2025 ad Andorra: la sportiva tedesca non ha rivali e conquista il piccolo mercato

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

La Porsche 911 è una vera e propria icona del mercato delle quattro ruote. Si tratta di una vettura simbolo che, anno dopo anno e generazione dopo generazione, ha conquistato tantissimi appassionati e collezionisti, con tanti che non hanno la possibilità di acquistarla soprattutto per una questione economica. In linea di massima, la 911 non è un modello che lotta per raggiungere le prime posizioni della classifica delle auto più vendute. C’è, però, un piccolo mercato dove l’icona di Porsche è riuscita nell’incredibile impresa di scalare la classifica fino a conquistare la prima posizione e ottenere il titolo di auto più venduta nel corso del 2025.

Un successo inaspettato

La Porsche 911, da poco presentata con la variante più potente di sempre, è stata l’auto più venduta nel 2025 nel mercato delle quattro ruote di Andorra, il piccolo principato da meno di 100.000 abitanti che si trova al confine tra la Spagna e la Francia. Questo piccolo mercato è, chiaramente, orientato verso il segmento premium e Porsche riesce, quindi, a ricoprire un ruolo da protagonista assoluta, guidando la classifica delle auto più vendute con la sua 911 che, lo scorso anno, ha raggiunto un totale di 86 unità vendute, con un incremento del 16% rispetto ai risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente.

Curiosamente, però, le “rivali” della 911 sono modelli decisamente più economici e che in genere registrano risultati ben superiori alla supercar di Porsche. Il secondo modello più venduto ad Andorra è la Toyota Yaris Cross che ha totalizzato 63 immatricolazioni, mentre al terzo troviamo la Seat Arona, con le sue 57 unità vendute. Scorrendo la classifica, non ci sono altri modelli del segmento delle auto di lusso, generalmente rivali della 911. Non mancano i modelli premium come la Mercedes GLC, la Mini Cooper e le Cupra Formentor e Terramar. Nulla che può competere con l’icona della gamma Porsche.

Il mercato di Andorra è considerabile come un “micro-mercato” per il settore delle quattro ruote e, anche per via di una fiscalità favorevole per gli automobilisti, non può essere considerato come mercati ben più grandi. Il successo della vettura di Porsche, però, è sicuramente una curiosità da sottolineare anche perché nessun altro modello che, in teoria, dovrebbe essere un rivale diretto della 911 riesce ad avvicinare i numeri della vettura.

Un successo anche in Italia

Il successo ottenuto ad Andorra si accompagna a ottimi risultati in generale per la Porsche 911 che continua a macinare vendite anche in altri mercati. In Italia, mercato che ha chiuso il 2025 in negativo, la vettura ha registrato 2.471 unità immatricolate, staccando nettamente tutte le dirette concorrenti del segmento delle sportive, come confermano i dati forniti da UNRAE. Su base annua, la vettura ha ottenuto un incremento di quasi 1.000 unità che si traduce in un passo avanti di quasi il 65% su base annua. Questo conferma come anche tra gli automobilisti italiani scegliere la 911 significa puntare su un’icona assoluta e su un modello che, ancora oggi, continua a essere un simbolo del mercato delle quattro ruote, senza rivali e senza modelli in grado di mantenere gli stessi risultati commerciali.