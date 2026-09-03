Il modello è stato realizzato dall'artista Phyllis Yes negli anni '80 che ha poi deciso di riacquistare la vettura per esporla in un museo

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Bring a Trailer Una porsche icnredibile

I modelli Porsche sono sempre ricercati dai collezionisti che, spesso, sono disposti a spendere cifre elevate per acquistare l’esemplare dei propri sogni. In questi giorni è diventato virale il caso di una Porsche davvero particolare. Si tratta di un modello degli anni ’60 che è stato personalizzato negli anni ’80 da un’artista che, a distanza di circa 40 anni, ha deciso di riacquistare la sua opera con l’obiettivo di donarla a un museo.

Una storia incredibile

Nel 1984, l’artista Phyllis Yes ha realizzato una vera e propria opera d’arte partendo da una Porsche 911S del 1967, modello che oggi viene considerato una grande icona del mondo delle quattro ruote e che già all’epoca era una vettura da collezione.

La versione realizzata dall’artista presenta una verniciatura con un motivo a pizzo e, per questa scelta, fu soprannominata Por-She, con un gioco di parole che parte dal nome del brand.

Il progetto non è stato facile da realizzare. La verniciatura ha richiesto un approccio meticoloso e manuale, con un motivo tracciato usando del pizzo, seguito da centinaia e centinaia di ore di applicazione della vernice.

La vettura in questione è stata protagonista di varie mostre nel corso del tempo. Successivamente venne ritirata e custodita nello studio della Yes, per poi essere acquistata, per una cifra non nota, da un nuovo proprietario, nel 2010.

Dopo il restauro, effettuato con l’accortezza di non alterare la verniciatura originale, la vettura è apparsa a vari eventi, come la Monterey Car Week del 2013 che ha visto la Por-She conquistare il pubblico e aggiudicarsi il concorso Legends of the Autobahn.

Per vedere da vicino questa versione speciale della 911 potete dare un’occhiata al carosello pubblicato su Instagram e che consente di ammirare da vicino la particolare soluzione estetica realizzata per personalizzare la vettura.

La conclusione di un viaggio

Di recente, Phyllis Yes ha scoperto che la “sua” Porsche era finita sul mercato ed era alla ricerca di un compratore. Considerando la necessità di restaurare il modello e di preservarne le condizioni, l’artista ha deciso di presentare un’offerta per riacquisire il veicolo.

L’offerta è stata di 250 mila dollari, un importo sufficiente a garantire una rapida conclusione della trattativa. Yes ha poi ribadito che la sua volontà è quella di trovare alla vettura un posto in un museo, permettendo a tutti gli appassionati la possibilità di poter ammirare il progetto, realizzato meticolosamente negli anni ’80 e ancora oggi particolarmente interessante.

Ad oggi non sappiamo quale sarà il destino del modello, ma è chiaro che la sua creatrice farà di tutto per assicurare che la vettura trovi il suo spazio e possa continuare a svolgere il suo “lavoro” di opera d’arte, sempre pronta ad essere ammirata dagli appassionati del mondo delle quattro ruote.

Maggiori dettagli in merito dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.