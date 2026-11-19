Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Porsche Porsche 911 Turbo del '76: un milione di chilometri all'attivo

Ci sono automobili che trascorrono la propria esistenza passando da un collezionista all’altro, e altre che non cambiano mai proprietario. La storia di una Porsche 911 Turbo del 1976 appartiene alla seconda categoria, con un particolare che la rende decisamente fuori dal comune: il suo proprietario canadese, oggi ottantacinquenne, ha appena superato il milione di chilometri percorsi. Non si tratta di un esemplare acquistato usato dopo decenni di servizio, ma della stessa sportiva comprata nuova cinquant’anni fa. Un rapporto iniziato quando l’uomo aveva 35 anni e proseguito senza interruzioni fino a oggi, attraversando mezzo secolo di evoluzione automobilistica.

Cinquant’anni nelle mani dello stesso proprietario

Bisogna tornare al 1976 per trovare l’inizio di questa vicenda. La Porsche 911 Turbo era allora una delle sportive più sorprendenti in circolazione, capace di offrire prestazioni che mettevano alla prova anche gli automobilisti esperti. Il canadese decise di acquistarne una nuova, senza immaginare che sarebbe rimasta nel suo garage per il resto della vita.

La vettura appartiene alla generazione 930, quella che contribuì a trasformare la sigla Turbo in uno dei simboli più riconoscibili della Casa di Stoccarda. La sovralimentazione regalava al motore boxer una spinta poderosa, ma richiedeva attenzione nella gestione dell’acceleratore, soprattutto considerando le caratteristiche delle sospensioni e degli pneumatici dell’epoca.

Era un’automobile da conoscere e rispettare, lontana dalla facilità di utilizzo delle sportive contemporanee. Eppure il suo proprietario non ha mai avvertito la necessità di sostituirla con qualcosa di più recente. Mentre la 911 attraversava generazioni successive, introducendo nuove tecnologie e sistemi elettronici, quella Turbo continuava a macinare strada. Sempre con la stessa persona al volante.

Un traguardo rarissimo

Il dato che impressiona maggiormente è naturalmente quello del contachilometri: oltre un milione di chilometri, una distanza equivalente a circa venticinque giri completi della Terra lungo l’equatore. Distribuita su cinquant’anni, significa una percorrenza media di circa 20.000 chilometri all’anno. Un valore assolutamente normale per una vettura utilizzata quotidianamente, molto meno per una sportiva degli anni Settanta che oggi potrebbe trovare posto in una collezione.

La vicenda suggerisce anche un rapporto particolare con la manutenzione. Percorrere distanze simili richiede inevitabilmente controlli regolari e interventi meccanici nel corso del tempo. Non sono però disponibili dettagli sufficienti per stabilire quali componenti siano stati sostituiti o se il motore sia ancora quello originale.

Ed è proprio questa distinzione a rendere interessante il risultato: il milione di chilometri certifica la straordinaria continuità d’utilizzo dell’automobile, senza necessariamente dimostrare che ogni elemento meccanico abbia percorso l’intera distanza.

Una sportiva nata per essere guidata

Oggi una 911 Turbo 930 conservata in buone condizioni è considerata un’automobile di grande interesse storico. Il suo valore collezionistico dipende da numerosi fattori, fra cui originalità, condizioni generali, documentazione e storia degli interventi.

Per questo proprietario, tuttavia, la Porsche non è mai stata soltanto un investimento da custodire. Ha continuato a utilizzarla quando molte vetture della stessa epoca venivano progressivamente ritirate dalla circolazione. La differenza sta tutta qui: cinquant’anni trascorsi non a proteggere un oggetto dal passare del tempo, ma a viverlo. La sua 911 ha accumulato chilometri, inevitabili segni d’uso e ricordi che nessun restauro potrebbe riprodurre.

A 85 anni, il canadese ha raggiunto un traguardo che pochi automobilisti possono raccontare. E la sua Porsche, anziché rappresentare un capitolo chiuso, continua a essere la macchina con cui ha scelto di viaggiare.