Con un'estetica purista, un'ergonomia tagliata sulle esigenze dei guidatori e innovazioni all’avanguardia, la Porsche Mission S è un manifesto che non passa inosservato

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Porsche Porsche Mission S avvistata a NY

Creare una Porsche su misura per le esigenze di due generazioni di collezionisti non era una missione facile. A giudicare dal risultato estetico della nuova concept car, però, il marchio teutonico riesce a non deludere e promette un futuro splendente davanti a sé. L’innovativa combinazione di comandi analogici e digitali offrirà la possibilità di combinare filosofie progettuali di epoche diverse in un’armonia incantevole.

Lo stile della Porsche Mission S pone le basi e i tratti distintivi delle vetture sportive del futuro. I tradizionali parafanghi “torpedo”, la leggendaria linea del tetto flyline che scende continua verso il basso e il rapporto larghezza-altezza sono elementi chiave della storia del brand. Il risultato 2.0 è una linea sinuosa che, dopo la presentazione dei giorni scorsi nella Grande Mela, ha attirato anche alcuni fortunati passanti che l’hanno intercettata tra le vie di New York.

Splende sotto il sole

L’efficacia del carattere prestazionale del prototipo si mostra in tutta la sua bellezza in strada. Se sotto i riflettori la vettura poteva apparire una scultura asettica, nelle vie della città americana si contamina di quella originalità quotidiana che trasmettono le foglie e i fumi della città che non dorme mai. La vernice bianca, grigia e rossa, i colori appositamente sviluppati da Porsche per le sfide nel Motorsport – Bianco Firn metallizzato, Rosso Chiaro metallizzato, Nero Cromo e Nero Speciale per gli interni – sono spettacolari.

Il design evoca la purezza e la resistenza: il frontale ribassato richiama la storica 550 Spyder, presentata sempre a NY, mentre il cofano motore vanta una grande ventola montata nella zona posteriore ispirata alla Porsche 917. Le linee di giunzione che si fondono con la firma luminosa rievocano i modelli sportivi iconici della tradizione. Il frontale ribassato trae spunto dalla mitica GT1, mentre la linea dinamica del tetto sotto l’alettone posteriore ricorda la 959.

I passanti che hanno visto la Mission S parcheggiata a New York hanno cominciato a scattare foto. In basso troverete le immagini della pagina IG pghexotics. Il marchio teutonico ribadisce l’importanza della propria storia per il futuro del design classico e del marchio, principio che trova nella Mission S un emblema chiave del progetto.

Visione strategica

L’evoluzione stilistica offrirà un prodotto nella gamma superiore alla 911. Svelando la Missione a NY, sullo skyline di Manhattan, Porsche ha ribadito l’importanza del mercato americano. Il Dr. Michael Leiters, presidente del consiglio di amministrazione di Porsche AG, ha annunciato:

“La Mission S offre un’anteprima delle idee e delle caratteristiche di design che plasmeranno Porsche nei prossimi anni. Allo stesso tempo, la Mission S rappresenta una piattaforma per supercar a motore centrale posizionata al di sopra della 911, non come un’hypercar unica nel suo genere, ma come un’aggiunta permanente e versatile alla nostra offerta per i clienti”.

Le forme snelle e accattivanti appaiono sospese nell’aria, creando un aspetto scultoreo che esalta la personalità del progetto. Tobias Sühlmann, Head of Style Porsche, ha annunciato: