In Florida una Porsche 911 GT3 RS finisce fuori strada: il video spopola sui social e ricorda che la potenza di una supercar non basta senza testa e sensibilità

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche Perde il controllo della Porsche 911 GT3 RS e si schianta

Le supercar moderne, come la Porsche 911 GT3 RS, sono veri mostri da pista con la targa. Hanno cavalli da vendere, aerodinamica estrema e una dotazione elettronica pensata per tenerti in carreggiata anche quando l’asfalto finisce e inizia il tuo coraggio. ABS, ESP, controllo trazione, modalità di guida settabili in tempo reale. Ma c’è una cosa che nessun sensore può prevedere: la mano pesante (e inesperta) di chi sta al volante.

Lo dimostra alla perfezione un video diventato virale sui social, postato sul profilo Instagram di supercar.fails (che, tra l’altro, è una miniera d’oro per questo tipo di disastri annunciati). Protagonista? Una Porsche 911 GT3 RS grigia. Scenario? Una strada in Florida, assolata e apparentemente innocua. Già, apparentemente perché abbassare la guardia è vietato. L’incidente poteva avere conseguenze assai peggiori, ma è comunque sufficiente a ricordarci un punto chiave: non basta comprare una supercar per saperla padroneggiare.

Tutto inizia con una “S”

Il video ritrae la scena per intero. La Porsche parte decisa, sound pieno, motore che sale di giri con rabbia. Davanti, una curva a “S”. All’inizio sembra tutto ok: assetto rigido, traiettoria corretta. Poi, in un attimo, la situazione sfugge. Il retrotreno comincia a muoversi, la macchina entra in sovrasterzo e il guidatore, nel panico, commette il peggiore degli errori: corregge con eccessiva foga. La GT3 RS risponde… mandandolo fuori.

È un classico caso di “fiducia sfiducia nei controlli elettronici”. Per quanto avanzati, gli ADAS non possono sostituire la sensibilità del conducente. Se fai entrare una 911 GT3 RS in curva con troppo gas e perdi il controllo del mezzo, la macchina reagisce con brutalità. E qui lo fa: scarta, perde trazione, tocca il marciapiede, si alza, poi impatta dritta contro un albero. Fine corsa. Fine giro. Fine sogni di gloria.

Danni meno gravi del previsto

Guardando un secondo video lo si nota all’istante: l’impatto è stato più contenuto di quanto ci si aspettasse. Gli airbag si sono aperti come previsto, il cofano anteriore sembra “quasi” salvo, e l’abitacolo è integro. Ma basta spostare l’occhio sulla ruota anteriore sinistra per capire che la festa è finita: piegata, paraurti e parafango segnati, sospensioni probabilmente da buttare. E chissà il telaio sotto…

Guidatore punto nell’orgoglio

La buona notizia? Il conducente ne è uscito fisicamente illeso (o quasi). La velocità non era folle – per fortuna – e l’auto ha fatto il suo lavoro sul fronte della sicurezza passiva. Però è facile immaginare che il colpo più grosso lo abbia incassato il suo ego: guidare una GT3 RS, esibirla, filmarsi… e finire virale su un profilo dedicato alle figuracce.

La 911 GT3 RS ti mette con le spalle al muro. Tanto elegante e potente quanto pericolosa se maneggiata senza rispetto. E sì, i sistemi elettronici aiutano, ma non sono attrezzati i miracoli. Ti sopravvaluti al volante? Preparati: perché prima o poi il conto arriva. Puntuale. Se hai una supercar, usala con la testa. O meglio ancora: portala in pista. Lì puoi infatti sbagliare, imparare, migliorare. Sulla strada, invece, ogni errore può costare caro. O finire su Instagram.