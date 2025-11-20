Tragedia sfiorata al porto di Bari, finisce in mare con l’auto e si salva

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Quando si guida, anche una piccola distrazione può risultare fatale, soprattutto se le condizioni meteorologiche non sono delle migliori. La conferma arriva da un episodio accaduto al porto di Bari, dove un automobilista è finito in mare con la propria auto mentre tentava di imbarcarsi per l’Albania. La dinamica dell’incidente è stata documentata in un video pubblicato su TikTok, diventato rapidamente virale. Vediamo cosa è successo.

Una tragedia sfiorata

Il breve video riportato qui di sotto mostra il risultato di quanto accaduto nelle ultime ore al porto di Bari. L’automobilista ha perso il controllo del veicolo durante il tragitto che avrebbe dovuto portarlo all’imbarco per l’Albania. Il risultato è stato inevitabile: la vettura è finita in mare ma, fortunatamente, per lo sfortunato conducente non ci sono state conseguenze. Il pronto intervento della Capitaneria di Porto ha permesso il salvataggio dell’uomo, che non ha riportato ferite gravi e, quindi, sarebbe in buone condizioni di salute, al netto dello spavento causato dall’incidente. Ecco il video che mostra l’auto finita in mare

Una dinamica ancora da chiarire

La tragedia sfiorata al porto di Bari ha, per il momento, pochi punti chiari. Al momento è certo che il veicolo sia finito in acqua e che l’automobilista sia riuscito a salvarsi grazie all’immediato intervento della Capitaneria di Porto. La dinamica precisa dell’accaduto è però ancora in fase di ricostruzione. Secondo le prime ipotesi, l’incidente potrebbe essere stato causato dalle condizioni meteorologiche avverse: al momento dei fatti una pioggia intensa stava colpendo l’area portuale, rendendo difficoltosa la manovra di imbarco.

Secondo quanto riportato da Fanpage, la forte pioggia avrebbe compromesso la visibilità del conducente, impedendogli di svoltare al momento giusto per raggiungere l’area di imbarco. L’auto avrebbe quindi proseguito dritta per diversi metri, oltrepassando le barriere di sicurezza installate per segnalare il pericolo, probabilmente rese anch’esse invisibili dalle condizioni meteo avverse.

Come mostrato nel video, l’auto è finita in acqua e solo il tempestivo intervento della Capitaneria di Porto ha evitato conseguenze peggiori, mettendo in salvo il conducente. Le indagini dovranno ora chiarire se si sia trattato di una semplice disattenzione dell’automobilista, accentuata dalle condizioni meteo estreme, o se vi siano state carenze nel sistema di sicurezza del porto. L’episodio solleva interrogativi sulle misure di prevenzione attualmente in vigore nell’area di imbarco, soprattutto in condizioni di maltempo e scarsa visibilità. Non è escluso che vengano adottate nuove precauzioni per evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro.