Fonte: Ufficio Stampa Engler Automotive Il quad di Engler Automotive sviluppa 1.200 CV e 1.200 Nm

In un mercato come quello delle auto (e affini), dove le nuove uscite sono all’ordine del giorno, è ancora possibile rimanere a bocca aperta? Le innumerevoli proposte confezionate dalle Case indurrebbero a dire di no, ma poi accadono le sorprese, come il quad Engler V12 appena svelato, da tanti definito una “follia”.

Lo facciamo anche noi, in senso buono, poiché le scelte adottate dai produttori sono fuori dall’ordinario. Manco a dirlo, l’obiettivo numero uno era di differenziarsi. Invece di accodarsi alla massa, con tutti i rischi che ciò comporta (compreso finire ben presto nel dimenticatoio), il centro stile e i tecnici hanno puntato alle stelle. Mal che vada saranno comunque arrivati alle stelle.

Rapporto peso potenza di 1:1

Il valore più impressionante è probabilmente l’1:1 del rapporto peso-potenza, un valore da supercar in piena regola. E lo è a maggior ragione per via del motore, di inaudita potenza: un V12 da 1.200 CV e 1.200 Nm di coppia motrice massima.

Esatto, un dodici cilindri, che caratterizza solo i bolidi su strada, ad esempio l’ultima Ferrari presentata. In abbinamento, una trasmissione a doppia frizione a 8 rapporti per cambi di marcia fluidi e rapidi.

La massima rigidità e leggerezza viene raggiunta soprattutto grazie al telaio monoscocca, tipico di chi ha un’alta consapevolezza di sé e desidera dimostrare ammaliare il pubblico con l’eccellenza.

Il sound della Engler V12 è musica per le orecchie dei conducenti, sprigionato dallo scarico in titanio con rivestimento ceramico. Prima di far sbizzarrire il “cavallo” pazzo, gli ingegneri hanno pensato di montare dei freni in carboceramica, così da mantenere il pieno controllo. La stessa ragione dietro all’utilizzo delle sospensioni in titanio e degli ammortizzatori regolabili.

Gli esatti valori tecnici non vengono comunicati dal Costruttore, tuttavia lo scatto da 0 a 100 km/h impiega di certo pochi secondi. In meritoalla velocità, la Engler V12 supera i 300 km/h. L’aerodinamica attiva contribuisce a ottimizzare le performance e la stabilità.

Manubrio e comandi in stile motociclistico

Salendo a bordo, si viene accolti da sedili in pelle di alta qualità realizzati su misura per comfort e supporto. Si traducono in una driving experience coinvolgente il manubrio e i comandi in stile motociclistico, che prevede altresì un doppio display a sfioramento tattile dedicato a infotainment e telematica.

Invece, il parabrezza regolabile in altezza è volto a garantire una protezione ottimale dal vento. Fa, quindi, un certo effetto constatare che tra le numerose soluzioni di sicurezza implementate manchino le cinture. In caso di incidente, scatta il sistema di espulsione, una scelta controversa specie se rapportata alle prestazioni da brividi. Rimediare alla falla aiuterebbe, di certo, a stare più tranquilli.

Tirando le somme, la Engler V12 si rivolge a un pubblico di nicchia, composto da piloti esperti e appassionati collezionisti. Permane un’aura di mistero sul prezzo: poco ma sicuro, sarà elevato, in linea con le performance, le caratteristiche esclusive e la limitata disponibilità. Engler Automotive costruisce appena dieci esemplari all’anno, con un aumento previsto in futuro.