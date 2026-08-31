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Ci sono scene che, anche senza bisogno di particolari spiegazioni, riescono immediatamente a strappare un sorriso. È il caso di quattro pastori tedeschi immortalati insieme all’interno di un’auto mentre osservano incuriositi quello che succede all’esterno. Jade, Jasper, Jet e Onyx sono diventati protagonisti di un video pubblicato sui social dalla loro proprietaria Karen. A catturare l’attenzione non è soltanto la presenza dei quattro cani, ma soprattutto il modo in cui sono sistemati: tutti vicini, ordinatamente allineati davanti allo stesso finestrino.

Quattro cani, un solo finestrino

La scena è stata ripresa in un parcheggio di Ottawa, in Ontario, mentre i quattro pastori tedeschi erano all’interno della loro auto. I musi spuntano uno accanto all’altro e i quattro sembrano osservare con estrema attenzione tutto ciò che accade intorno alla vettura. Una sorta di inconsapevole squadra di sorveglianza, con quattro paia di occhi puntati verso l’esterno.

La proprietaria ha deciso di condividere il momento sul profilo Instagram dedicato ai suoi cani, accompagnando il filmato con una frase ironica: «Immaginate di passare accanto a un’auto parcheggiata e vedere questo». Ed è proprio quello che probabilmente sarebbe successo a chiunque: davanti a una scena del genere sarebbe difficile non fermarsi a guardare.

Il video diventa virale

Inizialmente Karen aveva pubblicato il filmato soltanto nelle sue storie. Le reazioni degli utenti, però, sono state talmente numerose da convincerla a riproporlo nel feed. La scelta si è rivelata vincente. Il video ha superato i 6,5 milioni di visualizzazioni, accompagnato da migliaia di commenti.

A rendere ancora più divertente il filmato è proprio la perfetta sincronia del quartetto: quattro cani di grandi dimensioni che sembrano essersi messi d’accordo per conquistare il posto migliore davanti al finestrino.

Quando l’auto diventa una finestra sul mondo

La scena racconta anche qualcosa di molto familiare a chi viaggia abitualmente con il proprio cane. Per molti animali, infatti, il viaggio in automobile non significa soltanto spostarsi da un luogo all’altro. Il finestrino diventa una vera e propria finestra sul mondo, attraverso la quale osservare persone, altri animali e tutto ciò che si muove intorno alla vettura.

Nel caso di Jade, Jasper, Jet e Onyx, la particolarità è che nessuno sembra voler rinunciare al proprio posto.

Il risultato è una scena tanto semplice quanto irresistibile: quattro pastori tedeschi, un finestrino e la sensazione che siano tutti impegnati nello stesso, importantissimo incarico. E il web, ancora una volta, ha dimostrato di avere un debole per le immagini capaci di trasformare un normalissimo momento quotidiano in un piccolo spettacolo.