Questa spia gialla con lucchetto non va mai ignorata, il rischio è restare a piedi

Molti automobilisti tendono a sottovalutarla, ma ignorare questa spia può comportare il rischio concreto di restare a piedi.

La spia che raffigura un’auto con un lucchetto sul cruscotto è un segnale legato al sistema di sicurezza e all’immobilizer del veicolo. Molti automobilisti tendono a sottovalutarla, ma ignorare questa spia può comportare il rischio concreto di restare a piedi, soprattutto se il problema peggiora improvvisamente.

Vediamo cosa indica e come intervenire.

Batteria della chiave scarica: il problema più comune

Nella maggior parte dei casi, la spia si accende perché la batteria del telecomando è quasi o completamente scarica. Quando l’auto non riesce più a riconoscere correttamente la chiave:

  • il motore potrebbe non avviarsi
  • la spia resta accesa o lampeggia
  • n alcuni casi l’auto funziona per un po’, ma si rifiuta di ripartire alla successiva accensione
  • Ignorare questo segnale può portare a rimanere bloccati all’improvviso, magari lontano da casa

 Sistema immobilizer attivo o anomalia di sicurezza

La spia del lucchetto può indicare anche un malfunzionamento del sistema antifurto o un problema di comunicazione tra chiave e centralina. Questo può accadere se:

  • viene utilizzata una chiave non riconosciuta
  • c’è stato un tentativo di effrazione
  • l’elettronica ha rilevato un’anomalia

In questi casi, l’auto può impedire l’avviamento per sicurezza, lasciandovi completamente fermi.

Batteria dell’auto debole

Una batteria dell’auto scarica o in fin di vita può causare problemi ai sistemi elettronici, inclusa la lettura della chiave. Anche se l’auto parte ancora, la spia è un chiaro segnale di avvertimento.

Continuare a guidare ignorando la spia aumenta il rischio che l’auto non si riaccenda dopo una sosta.

Cosa fare appena compare la spia

Se notate la spia del lucchetto:

  1. Provate a spegnere e riaccendere l’auto
  2. Se non parte, attendete qualche minuto e riprovate
  3. Utilizzate la chiave fisica di emergenza per aprire la portiera
  4. Lasciate la portiera aperta per circa un minuto per permettere il riconoscimento della chiave

Spesso queste operazioni risolvono il problema temporaneamente

Perché non bisogna ignorarla

Anche se l’auto sembra funzionare normalmente, continuare a guidare con la spia accesa è un errore. Il sistema potrebbe bloccarsi da un momento all’altro, rendendo impossibile l’avviamento.

Il risultato più comune? Restare a piedi senza preavviso, con la necessità di chiamare il carro attrezzi.

 Quando rivolgersi all’assistenza

Se la spia continua a comparire:

  • sostituite subito la batteria della chiave
  • fate controllare batteria e sistema immobilizer
  • rivolgetevi a un’officina o alla rete ufficiale della vostra auto

Un controllo preventivo è sempre meglio di un fermo improvviso.