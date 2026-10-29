Ufficio Stampa Kia Rafael Nadal: la Kia EV4 GT fatta con la terra dei trionfi

Rafael Nadal potrà anche aver lasciato il tennis: il mondo della racchetta non lo dimenticherà tanto facilmente. Con 14 Roland Garros nella bacheca personale e 63 titoli in singolare conquistati sulla terra rossa, lo spagnolo ha dettato legge sulla superficie come nessun’altro. Per omaggiarlo Kia ha realizzato una EV4 GT a grandezza naturale con la terra dei campi sui quali ha costruito il suo palmarès.

Sebbene non potrà mai circolare, l’ultima creazione del marchio sudcoreano rispecchia appieno l’eredità lasciata dallo spagnolo nel gioco. Presentato a Nadal presso la sua Academy a Maiorca, l’esemplare ravviva la collaborazione intrapresa nel 2004, quando il futuro vincitore di 22 titoli del Grande Slam aveva mostrato solo in parte il suo talento.

Costruita con la terra rossa

Per arrivare al risultato finale, Kia è partita da un materiale familiare ai progettisti automobilistici: l’argilla da modellazione. Nei centri stile permette ai designer di riprodurre le forme delle vetture, nonché di intervenire sulle superfici prima della produzione. A differenza del solito, all’impasto è stata aggiunta terra battuta proveniente dai campi sui quali Nadal ha conquistato i suoi 63 titoli in singolare. Il risultato è una riproduzione della EV4 GT nelle dimensioni originali, con una carrozzeria dalle tonalità arancioni e rossastre.

Le strisce bianche che attraversano la superficie ricordano le linee di un campo da tennis. Invece di dipingerle, il costruttore è ricorso a un nastro adesivo normalmente impiegato nei centri stile per definire i dettagli dei modelli in argilla. Sulla vettura compaiono poi delle decorazioni esclusive, riferite ai risultati ottenuti dallo spagnolo. Oltre ai 63 titoli sulla terra battuta, vengono ricordate le vittorie a Monte Carlo e Roma, la serie di 50 set consecutivi vinti sul rosso e le cinque stagioni concluse al primo posto della classifica mondiale.

Ventidue anni insieme

Il sodalizio tra Kia e Nadal è sbocciato al 2004. All’epoca, la filiale spagnola del marchio aveva scelto di sostenere il giovane tennista, destinato a conquistare il primo Roland Garros l’anno successivo.

Nel 2006 arrivò la nomina ad ambasciatore globale, ruolo ricoperto da Rafa durante buona parte della sua carriera. Il legame è proseguito anche dopo il ritiro dalle competizioni, annunciato nel 2024.

La EV4 GT in argilla ripercorre una storia sportiva e commerciale lunga oltre vent’anni, scegliendo come filo conduttore proprio la superficie sulla quale il tennista ha ottenuto i maggiori successi.

La vera Kia EV4 GT ha 292 CV

Le fattezze della EV4 GT servono un assist al bacio per riscoprire la versione sportiva della berlina elettrica coreana. A differenza dell’opera mostrata a Nadal, il modello di produzione dispone di due motori elettrici capaci di sviluppare complessivamente 292 CV, scaricati a tutte e quattro le ruote, con una coppia complessiva di 468 Nm. Per accelerare da 0 a 100 km/h impiega 5,6 secondi.

La dotazione comprende sospensioni a controllo elettronico, ripartizione dinamica della coppia e la funzione Virtual Gear Shift, che simula i cambi di marcia di una trasmissione tradizionale. Nulla di tutto ciò è, naturalmente, presente nella scultura appena svelata: a lasciare di stucco è semmai il materiale utilizzato. Una volta tanto, la terra rossa non è rimasta attaccata alle scarpe del campione: si è fatta automobile.