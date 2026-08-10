iStock Vendono dolci per comprare un Piaggio Ciao: arrivano i vigili

Altro che paghetta chiesta a mamma e papà. Tre ragazzini di Pradamano, alle porte di Udine, avevano messo gli occhi su un Piaggio Ciao e deciso di guadagnarselo alla vecchia maniera, mettendosi al lavoro. Limonata, caffè e qualche dolce venduti ai passanti avrebbero dovuto riempire poco alla volta il salvadanaio, poi qualcuno ha segnalato il banchetto e della faccenda ha finito per interessarsi anche la Polizia locale.

Non proprio ciò che i tre amici avevano previsto quando avevano cominciato a fare i loro conti, ma il Ciao, alla fine, arriverà davvero e non sarà nemmeno uno solo: dopo il clamore suscitato dalla storia, club e benefattori si sono fatti avanti per regalarne uno a testa.

Il banchetto finisce nel mirino della Polizia locale

I tre giovani protagonisti della storia – due gemelli e l’amico Raul, tra i 13 e i 14 anni – non avevano in mente di costituire un impero commerciale. Per loro sarebbe stato un successo mettere insieme abbastanza soldi da potersi permettere il vecchio ciclomotore, così avevano pensato di arrangiarsi con quello che potevano preparare e vendere: limonata, caffè e qualche dolce fatto in casa. Il banchetto aveva però un problema che probabilmente, alla loro età, non figurava in cima alla lista dei pensieri: per somministrare alimenti e bevande esistono regole precise e qualcuno, dopo averli notati all’opera, ha deciso di segnalarne la presenza alle autorità.

Nel frattempo, la vicenda era diventata più grande del banchetto. Tra un passaparola e l’altro si era fatta largo l’idea che sui tre ragazzini fosse piombata la scure della legge, ma i fatti sono andati in maniera ben diversa. Nessuno li aveva multati o denunciati e nemmeno il controllo aveva assunto i toni da resa dei conti che qualcuno potrebbe immaginare. Accorsi sul posto quando ormai i giovani avevano smontato tutto, gli agenti avevano parlato con il padre di uno di loro per una ventina di minuti. Più che una punizione, insomma, un chiarimento sulle regole da rispettare quando si preparano e vendono alimenti.

Alla fine arrivano tre Piaggio Ciao

Inizialmente il Ciao da condividere sarebbe stato solo uno. Già li vedevamo in una discussione su chi avrebbe avuto diritto al primo giro e, invece, il problema è scomparso. Messe a conoscenza della storia, le associazioni motociclistiche della zona hanno risposto con un sincero entusiasmo: il Moto Club Morena di Udine ha regalato due ciclomotori, mentre a chiudere il terzetto ci ha pensato il Ciao Club Italia, attraverso una raccolta fondi arrivata a quota 3.000 euro. Insomma, il banchetto non ha prodotto esattamente il risultato previsto: i soldi messi insieme con limonata, caffè e dolci dovevano servire a comprare un vecchio Ciao, ma alla fine ogni ragazzo potrà avere il proprio.

Dal banchetto al Palazzo della Regione la strada è parecchio lunga, eppure i tre amici riusciranno a percorrere pure quella. Massimiliano Fedriga ha infatti espresso il desiderio di incontrarli, colpito dalla voglia dimostrata nel rimboccarsi le maniche per raggiungere un obiettivo. Il presidente del Friuli Venezia Giulia li inviterà nella sede istituzionale, aggiungendo un altro capitolo a un’estate diventata parecchio movimentata nel giro di pochi giorni. Chissà se i ragazzi avessero già fatto i conti su quanto tempo sarebbe servito per comprarsi il Ciao a forza di bicchieri di limonata, di certo era impossibile mettere in preventivo che quel piccolo banchetto li avrebbe portati fino davanti al presidente della Regione.