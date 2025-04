La visita di Re Carlo e della Regina Camilla in Italia ha catalizzato l'attenzione mediatica di questi giorni, e non è sfuggita neppure la maestosa auto che li ha accompagnati

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Getty Images La Bentley di Re Carlo III è unica nel suo genere

La visita di Stato di Re Carlo III e della Regina Camilla in Italia ha avuto un’eco significativa fin dal loro arrivo all’aeroporto di Ciampino a Roma. Ad attenderli, simbolo di regalità e innovazione, una maestosa Bentley State Limousine color amaranto e nera. Questa vettura esclusiva non è semplicemente un mezzo di trasporto di lusso, ma un vero e proprio concentrato di tecnologia, sicurezza e attenzione all’ambiente.

Una vettura maestosa

La Bentley State Limousine che ha accolto i reali inglesi è un’auto dal valore stimato di 11 milioni di euro. Questo gioiello automobilistico fa parte di una coppia di esemplari unici, realizzati nel 2022 in occasione del “Gold Jubilee” della Regina Elisabetta. Le sue dimensioni imponenti, con una lunghezza di 6 metri e 23 centimetri e un peso superiore alle 3 tonnellate, non passano certo inosservate. Il design presenta un frontale e una coda inediti, che la distinguono da altri modelli Bentley. Sotto il cofano, pulsa un potente motore V8 biturbo con una cilindrata di 6.700 centimetri cubici e una potenza di 405 cavalli. Un dettaglio curioso è l’assenza di targa, compensata dalla presenza di lampeggiatori blu integrati nella calandra.

Grande sì, ma ecologica

Un aspetto fondamentale che rende questa vettura particolarmente degna di nota è il suo carburante biologico. La Bentley State Limousine è alimentata da una miscela composta per l’85% da bioetanolo, prodotto dagli scarti delle tenute agricole reali, e per il restante 15% da benzina senza piombo. Questa scelta sottolinea l’impegno della Casa Reale Britannica verso la sostenibilità ambientale, dimostrando che anche un’auto di rappresentanza di tale prestigio può adottare soluzioni più ecologiche. È importante sottolineare che, nonostante il suo orientamento ecologico grazie al biocarburante, non si tratta di un’auto elettrica.

La sicurezza è di massimo livello

Oltre all’attenzione per l’ambiente, la Bentley State Limousine offre un livello di sicurezza elevatissimo. La sua carrozzeria è completamente blindata, in grado di proteggere gli occupanti da potenziali minacce. L’abitacolo è pressurizzato per difendere da eventuali attacchi chimici, garantendo un ambiente sicuro e protetto per i reali. Gli pneumatici sono antiforatura, permettendo al veicolo di continuare la marcia anche in caso di foratura. I vetri multistrato sono infrangibili e dotati di un sistema di oscuramento elettronico, utilizzabile in caso di necessità per preservare la privacy.

Dopo l’atterraggio a Ciampino, Re Carlo e la Regina Camilla sono saliti a bordo di questa imponente Bentley amaranto. La limousine reale li ha poi condotti attraverso le vie di Roma, verso i luoghi dei vari appuntamenti previsti durante la loro visita di Stato. L’utilizzo di un veicolo così speciale non è solo una questione di prestigio, ma anche una dimostrazione dell’importanza e della solennità della loro presenza in Italia.

Un simbolo da sfoggiare

L’arrivo di Re Carlo e della Regina Camilla in Italia è stato caratterizzato non solo dall’importanza diplomatica dell’evento, ma anche dalla presenza di un’automobile unica nel suo genere. La scelta di questo veicolo per gli spostamenti reali durante la visita sottolinea l’attenzione ai dettagli e la volontà di presentare un’immagine moderna e consapevole del ruolo della monarchia nel contesto globale attuale. La Bentley State Limousine è quindi molto più di un’auto: è un simbolo della Corona britannica e dei valori che essa incarna.